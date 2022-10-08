Tiết Ảnh Nghi từng kháng cáo nhưng không thành, tòa giữ nguyên án phạt, bao gồm 2 tuần tù giam, 18 tháng quản lý cưỡng chế vì hành hung người.

Tháng 9/2021, thời điểm dịch bệnh bùng phát dữ dội, Tiết Ảnh Nghi thường xuyên ra ngoài không đeo khẩu trang. Khi bị hàng xóm quay video và chỉ trích, cô giơ chân đá họ để giật máy quay. Cảnh sát đã được mời đến sau vụ ẩu đả. Tòa án Hong Kong cáo buộc Tiết Ảnh Nghi phạm hai tội danh là hành hung người khác và không tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Ngoài việc bị kết án hai tuần tù giam, cô chịu phạt 5.000 HKD (hơn 600 USD).

Không hài lòng với án phạt, Tiết Ảnh Nghi kháng cáo. Cô cho rằng thẩm phán đã không xem đoạn video và không khách quan. Cô nói hàng xóm đã xúc phạm cô bằng những từ thô tục như chê cô béo, "không hiểu sao lại được ATV tuyển dụng". Thẩm phán đặt câu hỏi: "Nếu bị xúc phạm, tại sao cô không báo cảnh sát mà lại đánh họ? Ai cũng làm như vậy thì còn gì là trật tự xã hội?". Cuối cùng, tòa giữ nguyên án phạt, bao gồm 14 ngày "bóc lịch", 18 tháng quản lý cưỡng chế. Tiết Ảnh Nghi tham gia Miss ATV Hong Kong 2021. Ảnh: Internet Tiết Ảnh Nghi năm nay 38 tuổi, đến với cuộc thi Miss ATV năm 37 tuổi. Thời điểm đó, Tiết Ảnh Nghi thu hút sự chú ý khi là thí sinh lớn tuổi nhất, lại có vóc dáng "khá tệ" so với tiêu chuẩn của một thí sinh nhan sắc. Ngay khi xuất hiện ở vòng loại, Tiết Ảnh Nghi đã khiến khán giả hoang mang về chuẩn mực nhan sắc của cuộc thi cũng như sự can đảm của thí sinh này.

Cô cho biết rất chăm rèn luyện sức khỏe, mỗi ngày đều chạy vài vòng để rèn vóc dáng. Tuy nhiên, thân hình và gương mặt của cô đều không nhận được sự yêu thích của khán giả, nhiều người gọi cô là "thí sinh kém sắc nhất Miss ATV". Tiết Ảnh Nghi được BTC trao giải "thí sinh nỗ lực nhất". Ảnh: Internet Tiết Ảnh Nghi không vào được vòng trong của cuộc thi nhưng theo tiết lộ, nhờ vào ngoại hình đặc biệt của mình mà cô đã được đài ATV kí hợp đồng độc quyền, sắp xếp cho tham gia nhiều chương trình. Hoa hậu châu Á ATV là cuộc thi sắc đẹp thường niên được đài ATV (Hồng Kông) tổ chức từ năm 1985, cạnh tranh với cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông của TVB. Thời hoàng kim, đấu trường nhan sắc này chứng kiến màn đăng quang của dàn mỹ nhân nức tiếng: Lê Yến San, Lợi Trí, Ngô Ỷ Lợi, La Lâm, Dương Cung Như… Từ những năm 2000 trở đi, chất lượng cuộc thi dần xuống cấp, các hoa hậu đăng quang gần đây cũng không tạo được sức hút với công chúng hay có hoạt động nghệ thuật nổi bật. Những năm gần đây, Hoa hậu châu Á bị khán giả nhận xét chất lượng giảm sút. Mặt bằng chung các thí sinh bị chê kém sắc, những người đoạt giải lại vướng vào nhiều tai tiếng như bán dâm, cặp kè đại gia.

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