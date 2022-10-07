Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài

Sao quốc tế 07/10/2022 22:14

Ngô Á Hinh tìm được hạnh phúc sau nhiều năm vướng vào scandal tình ái. Nữ diễn viên đăng ký kết hôn với hôn phu không làm trong làng giải trí, hôm 6/10.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Ngô Á Hinh và hôn phu đến đăng ký kết hôn tại Phòng Đăng ký Hộ khẩu và Giải quyết việc đăng ký kết hôn Đài Bắc. Cả hai mặc đồ âu phục lịch thiệp, đeo khẩu trang phòng chống dịch rồi vào phòng làm thủ tục đăng ký.

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Sau nhiều năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia Lý Tông Thụy, chân dài Đài Loan nay đã "làm vợ người ta". Ảnh: Internet

Một số nguồn tin cho hay sau đám cưới, họ sẽ sang Thượng Hải sống, do công việc của cả hai vợ chồng Á Hinh chủ yếu tại Đại lục.

Được biết, chồng Ngô Á Hinh là một doanh nhân gốc Thượng Hải giàu có. Hai người yêu nhau được vài năm. Thi thoảng, Ngô Á Hinh chia sẻ ảnh lên mạng xã hội, cho thấy cô và bạn trai rất hạnh phúc trong tình yêu.

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài - Ảnh 2
Ngô Á Hinh và chồng. Ảnh: Internet

Ngô Á Hinh sinh năm 1983, nổi lên từ dòng phim thần tượng Đài Loan, từng đóng Khoảnh khắc ngọt ngào, Gõ cửa tình yêu, Chị gái tiến lên... Cô còn được biết đến với vai trò người mẫu. 

Tháng 8/2012, những bức ảnh phòng the giữa Ngô Á Hinh và thiếu gia xứ Đài là Lý Tông Thụy bị phát tán trên mạng. Người mẫu này phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận. Sự nghiệp của Á Hinh cũng bị "đóng băng" một thời gian dài.

Lý Tông Thụy phải bị tuyên án đi tù, còn Ngô Á Hinh còn phải chịu bản án vô hình là lời gièm pha, móc mỉa của dân mạng. Nhiều người đánh giá cô là suy đồi, thấp kém khi biết rõ đang bị ghi hình nhưng không hề phản đối. Không chịu nổi những lời nhục mạ, Ngô Á Hinh hai lần tự sát nhưng đều may mắn được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài - Ảnh 3
Ngô Á Hinh lao đao vì scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài. Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn bị nghi ngờ có dính díu tới dường dây bán dâm giá cao. Theo đó, vào tháng 10/2015, nữ diễn viên Lưu Kiều An sau khi bị bắt vì hành vi bán dâm đã tiết lộ thêm nhiều người đẹp nổi tiếng Hong Kong, Đài Loan thường giao dịch với các đại gia. Cái tên Ngô Á Hinh cũng bị kéo vào scandal chấn động này. 

Tuy nhiên, người đẹp đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi không làm việc đó, tôi sẽ kiện nếu ai đó tung tin bôi nhọ mình. Tôi đã cố gắng làm việc trong showbiz suốt 12 năm qua, có lúc gặp khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ buông xuôi, bán rẻ mình".

Bước qua những ồn ào tình ái, Ngô Á Hinh tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng không gây được ấn tượng.

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