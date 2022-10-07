Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu

Sao quốc tế 07/10/2022 17:20

Trước những đồn đoán từ dư luận, bà xã Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi đã lên tiếng nói rõ.

Thời gian qua, Trần Nhược Nghi dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh chăm sóc chồng, khi anh trải qua tai nạn giao thông kinh hoàng. Dù ở thời điểm nhạy cảm, nhưng gần đây bỗng xuất hiện tin đồn Trần Nhược Nghi đang mang bầu, xuất phát từ bức ảnh người mẫu đăng tải trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, Trần Nhược Nghi chia sẻ hình ảnh một bàn tay nắm 4 chú heo nhỏ trên Instagram cá nhân.

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu - Ảnh 1

Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn bà xã Lâm Chí Dĩnh đang bầu bí, tựa như 4 chú heo tượng trưng cho 4 người con trai.

Sau khi tin đồn lan truyền, Trần Nhược Nghi phải lên tiếng đính chính. Cô cho biết những chú heo nhỏ trên tay chỉ là một món đồ chơi của con trai, không hề có ý nghĩa gì khác.

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu - Ảnh 2

Đến chiều 7/10, cô tiếp tục đăng tải hình ảnh diện áo ôm sát, khoe vòng eo thon thả nhằm khẳng định việc bản thân không hề bầu bí.

Một số netizens nhận xét đây là thời điểm nhạy cảm. Trần Nhược Nghi hiện đang bận rộn chăm sóc cho chồng con sau tai nạn nghiêm trọng, chính vì vậy cô muốn nhanh chóng đính chính tin đồn.

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu - Ảnh 3

Ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh đang lái chiếc ô tô trắng chở con trai Jenson (7 tuổi) trên đường phố Đào Viên (Đài Loan) thì đâm vào rào chắn, cột biển báo bên đường khiến đầu xe hư hỏng nặng. Sao phim Sợi dây chuyền định mệnh và con trai may mắn được những người xung quanh lao đến, đưa ra khỏi xe hơi trước khi phương tiện này bốc cháy dữ dội.

Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện; vụ tai nạn khiến tài tử 7X bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, chấn thương sọ não còn con trai anh bị thương nhẹ. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương mặt. Các bác sĩ hy vọng anh có thể vận động bình thường sau 6 tháng.

Kể từ ngày Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn nghiêm trọng, Trần Nhược Nghi luôn kề cạnh chăm sóc. Ngày kỷ niệm cưới của họ (30/7) cũng được tổ chức trong bệnh viện. Thời gian qua, người mẫu lo lắng đến mất ngủ. Em trai Lâm Chí Dĩnh - Lâm Chí Hâm nói gia đình thương chị dâu. "Chúng tôi làm chỗ dựa cho chị ấy, hỗ trợ chị ấy", anh cho biết.

Bận rộn chăm chồng sau tai nạn, vợ Lâm Chí Dĩnh lại vướng tin đồn mang bầu - Ảnh 4

Lâm Chí Dĩnh và người mẫu Trần Nhược Nghi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2013. Họ hẹn hò từ năm 2004, nhưng giấu kín chuyện tình cảm.

Sau khi kết hôn với tài tử, Trần Nhược Nghi quyết định rời giới giải trí để chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng Lâm Chí Dĩnh có 3 con trai. Con đầu lòng Kimi sinh năm 2009, còn cặp song sinh Kyson và Jenson chào đời cuối năm 2015.

Trước khi nhận được sự yêu mến từ công chúng, Lâm Chí Dĩnh bị người hâm mộ phản đối cưới Trần Nhược Nghi. Nữ người mẫu bị chê ngoại hình xấu, không cùng đẳng cấp với nam thần xứ Đài. Do đó, trong một thời gian dài, Lâm Chí Dĩnh hạn chế công khai xuất hiện bên vợ con.

Sau 9 năm chung sống, họ vẫn hòa hợp và hạnh phúc. Trần Nhược Nghi chia sẻ vợ chồng cô hiếm khi cãi vã. Trên truyền thông, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ thương vợ vì cô chịu nhiều áp lực dư luận. "Tôi cố gắng bao bọc, bảo vệ gia đình để tránh cuộc sống riêng tư bị dòm ngó", nam diễn viên nói.

 

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