Diện mạo của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo gương mặt qua lời kể của nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài

Sao quốc tế 16/09/2022 11:00

Lâm Chí Dĩnh hiện đang trong thời gian phục hồi chấn thương sau tai nạn giao thông.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin, nữ diễn viên Bạch Băng Băng chia sẻ về vết thương ở mặt của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Bà đến thăm nam diễn viên vào lễ Trung thu, và chia sẻ ảnh chụp với người mẫu Trần Nhược Nghi - vợ tài tử Sợi dây chuyền định mệnh - trên trang cá nhân.

Bạch Băng Băng cho biết Lâm Chí Dĩnh phục hồi tốt, diện mạo của anh không bị thay đổi sau vụ tai nạn giao thông. Nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài chia sẻ" "Cậu ấy có một vết may nhỏ trên gương mặt, không bị tổn thương da hay biến dạng ngoại hình nghiêm trọng như suy đoán của mọi người. Lâm Chí Dĩnh sẽ sớm trở lại thôi".

Diện mạo của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo gương mặt qua lời kể của nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài - Ảnh 1

Kể từ sau tai nạn giao thông, vẻ ngoài của Lâm Chí Dĩnh là vấn đề được quan tâm nhiều nhất sau khi anh bị tai nạn giao thông. Nam diễn viên được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Đài Loan. Anh được yêu thích nhờ diện mạo điển trai, phong độ bất chấp tuổi tác. Vì vậy, nhiều khán giả lo lắng Lâm Chí Dĩnh đánh mất gương mặt cuốn hút khi nam diễn viên bị vỡ xương hàm.

Trong quá trình điều trị, anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Bác sĩ bệnh viện Trường Canh cho biết tài tử xứ Đài mất khoảng một năm để phục hồi diện mạo.

Diện mạo của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo gương mặt qua lời kể của nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài - Ảnh 2

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Lâm Chí Dĩnh trải qua ba ca phẫu thuật lớn. Ngày 23/8, anh được xuất viện, về nhà điều trị. Theo nam diễn viên, chấn thương từ vụ tai nạn khiến anh sụt 10 kg. 

Nam diễn viên cập nhật dòng trạng thái mới trên trang cá nhân sau hơn 1 tháng điều trị vì tai nạn ôtô. Nam diễn viên Đài Loan chia sẻ: “Tôi là Lâm Chí Dĩnh, tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Mấy ngày nay, tôi đã xuất viện và về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tôi xin chân thành cảm ơn những ân nhân đã giải cứu tôi và con trai Jenson ngay khi xảy ra tai nạn. Tôi cũng cảm ơn tất cả sự động viên, khích lệ mà mọi người luôn dành cho chúng tôi trong những ngày qua”.

Bảo bối nhà Lâm Chí Dĩnh bị xuyên tạc câu chữ về vụ tai nạn, bà xã tài tử nổi giận bảo vệ con

Bảo bối nhà Lâm Chí Dĩnh bị xuyên tạc câu chữ về vụ tai nạn, bà xã tài tử nổi giận bảo vệ con

Vợ của tài tử điện ảnh, Trần Nhược Nghi thanh minh đầy tức giận lúc con trai bị đồn đoán oan ức sau tai nạn nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh diện mạo của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn sao hoa ngữ sao châu á sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Bảo bối nhà Lâm Chí Dĩnh bị xuyên tạc câu chữ về vụ tai nạn, bà xã tài tử nổi giận bảo vệ con

Bảo bối nhà Lâm Chí Dĩnh bị xuyên tạc câu chữ về vụ tai nạn, bà xã tài tử nổi giận bảo vệ con

Bà xã Lâm Chí Dĩnh nổi giận khi con trai bị xuyên tạc câu chữ và bôi xấu sau tai nạn giao thông

Bà xã Lâm Chí Dĩnh nổi giận khi con trai bị xuyên tạc câu chữ và bôi xấu sau tai nạn giao thông

Hậu tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh sụt gần 10kg

Hậu tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh sụt gần 10kg

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lên tiếng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lên tiếng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thực hư thông tin Lâm Chí Dĩnh không thể há miệng để ăn sau khi thực hiện phẫu thuật

Thực hư thông tin Lâm Chí Dĩnh không thể há miệng để ăn sau khi thực hiện phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 15 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 11 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI