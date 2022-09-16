Diện mạo của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo gương mặt qua lời kể của nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài

Lâm Chí Dĩnh hiện đang trong thời gian phục hồi chấn thương sau tai nạn giao thông.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin, nữ diễn viên Bạch Băng Băng chia sẻ về vết thương ở mặt của Lâm Chí Dĩnh sau phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Bà đến thăm nam diễn viên vào lễ Trung thu, và chia sẻ ảnh chụp với người mẫu Trần Nhược Nghi - vợ tài tử Sợi dây chuyền định mệnh - trên trang cá nhân. Bạch Băng Băng cho biết Lâm Chí Dĩnh phục hồi tốt, diện mạo của anh không bị thay đổi sau vụ tai nạn giao thông. Nữ diễn viên kỳ cựu xứ Đài chia sẻ" "Cậu ấy có một vết may nhỏ trên gương mặt, không bị tổn thương da hay biến dạng ngoại hình nghiêm trọng như suy đoán của mọi người. Lâm Chí Dĩnh sẽ sớm trở lại thôi".

Kể từ sau tai nạn giao thông, vẻ ngoài của Lâm Chí Dĩnh là vấn đề được quan tâm nhiều nhất sau khi anh bị tai nạn giao thông. Nam diễn viên được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Đài Loan. Anh được yêu thích nhờ diện mạo điển trai, phong độ bất chấp tuổi tác. Vì vậy, nhiều khán giả lo lắng Lâm Chí Dĩnh đánh mất gương mặt cuốn hút khi nam diễn viên bị vỡ xương hàm. Trong quá trình điều trị, anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Bác sĩ bệnh viện Trường Canh cho biết tài tử xứ Đài mất khoảng một năm để phục hồi diện mạo.

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Lâm Chí Dĩnh trải qua ba ca phẫu thuật lớn. Ngày 23/8, anh được xuất viện, về nhà điều trị. Theo nam diễn viên, chấn thương từ vụ tai nạn khiến anh sụt 10 kg. Nam diễn viên cập nhật dòng trạng thái mới trên trang cá nhân sau hơn 1 tháng điều trị vì tai nạn ôtô. Nam diễn viên Đài Loan chia sẻ: “Tôi là Lâm Chí Dĩnh, tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Mấy ngày nay, tôi đã xuất viện và về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tôi xin chân thành cảm ơn những ân nhân đã giải cứu tôi và con trai Jenson ngay khi xảy ra tai nạn. Tôi cũng cảm ơn tất cả sự động viên, khích lệ mà mọi người luôn dành cho chúng tôi trong những ngày qua”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-mao-cua-lam-chi-dinh-sau-phau-thuat-tai-tao-guong-mat-qua-loi-ke-cua-nu-dien-vien-ky-cuu-xu-dai-503178.html