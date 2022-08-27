Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể

Sao quốc tế 27/08/2022 15:01

Nam diễn viên đối mặt với những cơn đau sau phẫu thuật xương vai. Anh cho biết đang cố gắng vượt qua và sẽ quay lại làm việc khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 26/8, ETtoday đưa tin đại diện Lâm Chí Dĩnh thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên, nhằm chấm dứt những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội thời gian qua.

Người đại diện cho biết ngôi sao Thiên long bát bộ bị đa chấn thương sau tai nạn xe hơi kinh hoàng như gãy tay phải, xương hàm, xương vai, chấn thương sọ não nhẹ và tràn khí màng phổi. Nam diễn viên đã phẫu thuật xương hàm, xương bả vai và đặt hợp kim titan vào cánh tay.

Mới đây, nam diễn viên cho biết sức khỏe của mình đang phục hồi nhanh chóng hơn dự tính nhưng vấn đề vai phải của anh vẫn khiến bản thân cảm thấy đau dai dẳng. 

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể - Ảnh 1
Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet

Trưa 26/8, trên trang Weibo cá nhân, Lâm Chí Dĩnh có bài đăng đầu tiên, thông báo tình trạng của bản thân sau hơn một tháng gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Nam diễn viên cảm tạ ân nhân, bác sĩ cứu giúp anh và con trai trong vụ tai nạn, cũng như khán giả dành sự quan tâm và cổ vũ mình suốt thời gian qua.

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ đang tuân thủ nghiêm ngặt pháp đồ điều trị chấn thương của bệnh viện Trường Canh, và cần thêm thời gian để phục hồi. Nam diễn viên hy vọng công chúng không lan truyền tin đồn chưa xác thực về vụ tai nạn hay sức khỏe của anh.

Trước đó theo những gì báo chí đã đưa tin Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh trải qua ba ca phẫu thuật lớn. Ngày 23/8, anh được xuất viện, trở về nhà tịnh dưỡng.

Theo bác sĩ bệnh viện Trường Canh, Lâm Chí Dĩnh đã vượt qua giai đoạn đầu điều trị chấn thương. Khoảng 6 tháng, tài tử Thiên long bát bộ có thể vận động trở lại bình thường. Riêng với phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo, ngôi sao xứ Đài mất một năm phục hồi.

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