Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh ngày một chuyển biến xấu dần đi, fan hết mực lo lắng: 'Hy vọng anh sớm khỏi bệnh'

Sao quốc tế 23/08/2022 17:30

Những thông tin liên quan đến sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Mới đây theo một số nguồn tin uy tín bên phía báo xứ Trung cho biết tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đang có những chuyển biến xấu. Theo đó, tuy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật vào hôm 16/8 nhưng cho đến nay Lâm Chí Dĩnh vẫn không thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nam diễn viên được bơm thức ăn mềm như sữa, dung dịch dinh dưỡng vào dạ dày qua ống sonde được đặt từ mũi đến thực quản, việc nói chuyện gặp nhiều khó khăn. 

Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh ngày một chuyển biến xấu dần đi, fan hết mực lo lắng: 'Hy vọng anh sớm khỏi bệnh' - Ảnh 1
Nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet 

Thậm chí những cố gắng được cho nhằm cứu vớt gương mặt điển trai của nam diễn viên có khả năng cao bất thành khi vết thương là quá nặng và rất khó có thể phục hồi được nguyên vẹn như ban đầu dù cho có là bác sĩ giỏi cỡ nào đi chăng nữa. 

Theo bác sĩ bệnh viện Trường Canh, Lâm Chí Dĩnh đã vượt qua giai đoạn đầu điều trị chấn thương. Riêng với phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo, ngôi sao xứ Đài mất một năm phục hồi. Anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học, với duy nhất một lần phẫu thuật.

Trước tình hình của nam diễn viên nổi tiếng nhiều bộ phận netizen đã bình luận bày tỏ sự lo lắng và gửi lời nhắn bình an tới nam diễn viên. "Nó khá nghiêm trọng đó. Mong anh sớm khỏi bệnh", "Trời, khuôn mặt điển trai đó sẽ không còn nữa sao", "Hy vọng anh sớm khỏi bệnh", "Hãy chăm sóc cơ thể của bạn thật tốt, rồi bạn sẽ khỏe lại",... một số bình luận của dân mạng dưới các bài đăng về Lâm Chí Dĩnh.

Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh ngày một chuyển biến xấu dần đi, fan hết mực lo lắng: 'Hy vọng anh sớm khỏi bệnh' - Ảnh 2
Hình ảnh được vợ nam diễn viên chia sẻ trên MXH mới đây - Ảnh: Internet 

Trước đó, vợ Lâm Chí Dĩnh đăng hình ảnh con trai lớn Kimi nắm bàn tay cha trên giường bệnh cùng lời nhắn: "Vượt qua cơn giông bão này, chúng ta sẽ lại thấy mặt trời".

Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đâm vào một trụ cầu tại Đào Viên, Đài Loan. Tài tử phim "Thiên Long Bát Bộ" bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não, may mắn cậu con trai chỉ bị xây xát nhẹ. Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh có thể đã trải qua ba ca phẫu thuật lớn, gồm phẫu thuật xương bả vai, xương ức và xương mặt. Hiện anh đang được điều trị phục hồi tại bệnh viện.

Không màng 'tình cũ' hơn 20 năm trước, Lâm Tâm Như động viên bà xã Lâm Chí Dĩnh khi gặp khó khăn

Không màng 'tình cũ' hơn 20 năm trước, Lâm Tâm Như động viên bà xã Lâm Chí Dĩnh khi gặp khó khăn

Hơn 20 năm kể từ thời điểm chia tay, Lâm Tâm Như giờ đây thoải mái hơn khi nhắc về "tình cũ" Lâm Chí Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn Lâm Chí Dĩnh phẫu thuật sao Châu Á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không màng 'tình cũ' hơn 20 năm trước, Lâm Tâm Như động viên bà xã Lâm Chí Dĩnh khi gặp khó khăn

Không màng 'tình cũ' hơn 20 năm trước, Lâm Tâm Như động viên bà xã Lâm Chí Dĩnh khi gặp khó khăn

Hé lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hé lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hậu tai nạn kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh và vợ mừng kỷ niệm ngày cưới trong bệnh viện

Hậu tai nạn kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh và vợ mừng kỷ niệm ngày cưới trong bệnh viện

Tiết lộ lý do Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông

Tiết lộ lý do Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông

Chuyện tình đầy tiếc nuối của cặp đôi  'Bá Vương học đường' - Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như

Chuyện tình đầy tiếc nuối của cặp đôi  'Bá Vương học đường' - Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI