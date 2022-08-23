Những thông tin liên quan đến sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Mới đây theo một số nguồn tin uy tín bên phía báo xứ Trung cho biết tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đang có những chuyển biến xấu. Theo đó, tuy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật vào hôm 16/8 nhưng cho đến nay Lâm Chí Dĩnh vẫn không thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nam diễn viên được bơm thức ăn mềm như sữa, dung dịch dinh dưỡng vào dạ dày qua ống sonde được đặt từ mũi đến thực quản, việc nói chuyện gặp nhiều khó khăn. Nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet Thậm chí những cố gắng được cho nhằm cứu vớt gương mặt điển trai của nam diễn viên có khả năng cao bất thành khi vết thương là quá nặng và rất khó có thể phục hồi được nguyên vẹn như ban đầu dù cho có là bác sĩ giỏi cỡ nào đi chăng nữa.

Theo bác sĩ bệnh viện Trường Canh, Lâm Chí Dĩnh đã vượt qua giai đoạn đầu điều trị chấn thương. Riêng với phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo, ngôi sao xứ Đài mất một năm phục hồi. Anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học, với duy nhất một lần phẫu thuật. Trước tình hình của nam diễn viên nổi tiếng nhiều bộ phận netizen đã bình luận bày tỏ sự lo lắng và gửi lời nhắn bình an tới nam diễn viên. "Nó khá nghiêm trọng đó. Mong anh sớm khỏi bệnh", "Trời, khuôn mặt điển trai đó sẽ không còn nữa sao", "Hy vọng anh sớm khỏi bệnh", "Hãy chăm sóc cơ thể của bạn thật tốt, rồi bạn sẽ khỏe lại",... một số bình luận của dân mạng dưới các bài đăng về Lâm Chí Dĩnh.

Hình ảnh được vợ nam diễn viên chia sẻ trên MXH mới đây - Ảnh: Internet Trước đó, vợ Lâm Chí Dĩnh đăng hình ảnh con trai lớn Kimi nắm bàn tay cha trên giường bệnh cùng lời nhắn: "Vượt qua cơn giông bão này, chúng ta sẽ lại thấy mặt trời". Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đâm vào một trụ cầu tại Đào Viên, Đài Loan. Tài tử phim "Thiên Long Bát Bộ" bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não, may mắn cậu con trai chỉ bị xây xát nhẹ. Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh có thể đã trải qua ba ca phẫu thuật lớn, gồm phẫu thuật xương bả vai, xương ức và xương mặt. Hiện anh đang được điều trị phục hồi tại bệnh viện.

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