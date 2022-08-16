Mới đây, Trần Nhược Nghi - bà xã Lâm Chí Dĩnh đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên về nam diễn viên sau tai nạn giao thông nghiêm trọng vào cuối tháng 7.

Vào ngày 16/8, trên trang cá nhân, người mẫu Trần Nhược Nghi - bà xã Lâm Chí Dĩnh đã chia sẻ hình ảnh con trai lớn Kimi nắm bàn tay cha trên giường bệnh. Đây là hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên sau vụ tai nạn, Trần Nhược Nghi muốn tự động viên gia đình.

Đồng thời, cô cũng muốn thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh tới công chúng với lời nhắn: "Vượt qua cơn giông bão này, chúng ta sẽ lại thấy mặt trời". Ngay sau đó, dưới bài đăng của Trần Nhược Nghi mới đây, nhiều người hâm mộ cầu chúc cho Lâm Chí dĩnh mau chóng khỏe lại.

Lâm Chí Dĩnh đã hoàn thành phẫu thuật xương mặt - Ảnh: Appledaily

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Cảnh sát tạm thời chưa lấy lời khai vì sức khỏe Lâm Chí Dĩnh không đảm bảo.

Ngày 9/8, Lâm Chí Dĩnh rời phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển sang khoa điều trị chấn thương thông thường của bệnh viện Trường Canh (Đài Loan). Các bác sĩ cho biết nam diễn viên phục hồi tốt sau hai cuộc đại phẫu nối xương vào ngày 26 và 28/7. Khoảng 6 tháng, tài tử Thiên long bát bộ có thể vận động trở lại bình thường.

Bác sĩ của bệnh viện Trường Canh xác nhận Lâm Chí Dĩnh vượt qua giai đoạn đầu điều trị chấn thương. Riêng với phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo, Lâm Chí Dĩnh mất một năm để phục hồi. Anh sẽ được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học.

Kỹ thuật cho phép mô phỏng chính xác gương mặt nam diễn viên và chỉ giải phẫu một lần. Phần khung xương mới thế chỗ bị vỡ được tạo ra nhờ lớp bột titanium (titan) gắn kết với nhau bằng tia laser. Sau đó, phần mặt titanium được ghép nối với nửa xương mặt còn lại của Lâm Chí Dĩnh và được phủ một lớp khoáng để xương có thể phát triển.

Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng Lâm Chí Dĩnh hiện rời phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển sang khoa điều trị chấn thương thông thường của bệnh viện Trường Canh (Đài Loan).

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