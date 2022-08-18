Không màng 'tình cũ' hơn 20 năm trước, Lâm Tâm Như động viên bà xã Lâm Chí Dĩnh khi gặp khó khăn

Hơn 20 năm kể từ thời điểm chia tay, Lâm Tâm Như giờ đây thoải mái hơn khi nhắc về "tình cũ" Lâm Chí Dĩnh.

Mới đây, Lâm Tâm Như vừa động viên Trần Nhược Nghi - vợ Lâm Chí Dĩnh khi cô chăm sóc chồng sau tai nạn. Cụ thể, nữ diễn viên đã bình luận ở bài viết của Trần Nhược Nghi trên Instagram: "Cố lên em, em hãy giữ sức khỏe, chăm sóc cho bản thân nữa nhé".

Động thái của Lâm Tâm Như dấy lên nhiều bình luận. Người hâm mộ cho biết cảm thấy ấm áp khi Tâm Như - Chí Dĩnh giữ quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay hồi thập niên 1990. Thuở đôi mươi, Chí Dĩnh hẹn hò Lâm Tâm Như, hai người chia tay vì đều bận phát triển sự nghiệp. Cả hai giữ quan hệ bạn bè.

Trần Nhược Nghi túc trực ở bệnh viện từ khi Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn xe hơi hôm 22/7. Em trai của Chí Dĩnh - Lâm Chí Hâm - tiết lộ chị dâu mất ăn mất ngủ nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Ông Lâm cho biết anh trai có thể giao tiếp vài câu đơn giản nhưng chưa thể nhớ lại toàn bộ vụ tai nạn. Tài tử sẽ khai báo với cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân sự việc sau khi bình phục.

Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương mặt và nhiều bộ phận cơ thể, cần trải qua các cuộc phẫu thuật riêng để tái tạo, phục hồi chức năng. Gia đình cho biết sẽ không tiết lộ thêm về bệnh tình của anh vì đây là thông tin cá nhân.

Từ thuở còn là những diễn viên trẻ mới vào nghề, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh đã quen biết nhau. Sau khi đóng cặp trong phim "Bá Vương học đường", cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương. Lâm Tâm Như kể "tình cũ" luôn dành sự yêu thương, trân trọng cô trong quãng thời gian hẹn hò. Thậm chí khi nữ diễn viên quay phim ở xa, anh chấp nhận bỏ việc để đến tận nơi chăm sóc cô. Đối với người đẹp Đài Loan, Chí Dĩnh cũng là mối tình đầu.

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Lộ mặt bé Tiểu Cá Heo 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-mang-tinh-cu-hon-20-nam-truoc-lam-tam-nhu-dong-vien-ba-xa-lam-chi-dinh-khi-gap-kho-khan-492740.html