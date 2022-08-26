Lâm Chí Dĩnh lần đầu lên tiếng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sao quốc tế 26/08/2022 16:25

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh vừa đăng tải một bài viết trên weibo cá nhân thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khỏe của mình.

Vào ngày 23/8, theo Appledaily đưa tin, bác sĩ Trần Kiến Tông - giám đốc bệnh viện Trường Canh ở Đài Bắc cho biết, tình trạng của Lâm Chí Dĩnh tiến triển khá tốt và đã được xuất viện nhưng vẫn có sự theo dõi sát sao của các chuyên viên y tế. Đồng thời, ông Trần cũng bác bỏ thông tin trên báo chí Hong Kong nói rằng tài tử phải đặt ống thông dạ dày qua mũi.

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lên tiếng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1

Đến ngày 26/8, Lâm Chí Dĩnh vừa đăng tải một bài viết trên weibo cá nhân thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khỏe của mình. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi là Lâm Chí Dĩnh, cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian vừa qua. Mấy hôm nay tôi đã về nhà nghỉ ngơi, cảm ơn ân nhân đã cứu tôi và con trai khi xảy ra tai nạn, cũng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã dành sự quan tâm và cổ vũ cho tôi. Tôi đã hoàn thành việc điều trị theo đúng phác đồ của bệnh viện Trường Canh, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Cuối cùng, mong mọi người sẽ để tôi và gia đình có thêm thời gian, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên người nhà. Mong mọi người cũng đừng tin những tin đồn chưa được xác thực, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi phục hồi, sau khi sức khỏe ổn định sẽ quay về làm việc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi".

Ngay sau đó, khán giả đều rất vui mừng trước thông tin trên, điều này chứng tỏ sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đã ổn định hơn rất nhiều. 

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lên tiếng sau tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 2

Tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào ngày 22/7 đã khiến Lâm Chí Dĩnh bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai và rơi vào hôn mê, mất 3 ngày sau mới tỉnh lại. Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nối xương và phẫu thuật tái tạo xương mặt. Ít ngày sau đó, nam diễn viên được chuyển tới phòng điều trị chấn thương thông thường.

Vợ Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi luôn túc trực và chăm sóc cho chồng. Cô đưa các con đến thăm bố thường xuyên. Thời gian này, nhiều thông tin về sức khỏe của tài tử Thiên Long Bát Bộ gây nhiễu loạn, nguyên nhân tai nạn cũng có nhiều lời đồn thổi ác ý gây ảnh hưởng đến gia đình Lâm Chí Dĩnh.

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Mới đây, thông tin tài tử Lâm Chí Dĩnh phải đặt ống thông dạ dày qua mũi sau cuộc phẫu thuật khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng và hoang mang.

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