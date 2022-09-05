Bà xã Lâm Chí Dĩnh nổi giận khi con trai bị xuyên tạc câu chữ và bôi xấu sau tai nạn giao thông

Sao quốc tế 05/09/2022 19:46

Con trai 7 tuổi của Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi đã bị xuyên tạc câu chữ trong vụ việc tai nạn giao thông của cha.

Theo truyền thông Đài Loan , vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng Tesla để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách.

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May mắn thay, những người xung quanh đã cứu hai cha con nam Lâm Chí Dĩnh ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

Có tin đồn rằng, sau khi được người xung quanh cứu giúp ra khỏi chiếc xe hơi bị tai nạn, con trai của Lâm Chí Dĩnh đã có một động thái bất ngờ. Cụ thể, cậu bé được cho là bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đến cuộc đua xe được nữa. Tuy nhiên, mới đây Trần Nhược Nghi - bà xã của Lâm Chí Dĩnh - đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

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Trần Nhược Nghi tức giận khi con trai 7 tuổi bị đồn ác ý - Ảnh: Internet

"Có người nói rằng con trai tôi vừa bước xuống xe liền kêu không thể đến thi đấu. Xin hỏi các bạn có ở hiện trường sao? Sau khi xuống xe, con trai tôi nói câu đầu tiên là 'bố cháu vẫn còn ở bên trong'.

Những ân nhân cứu giúp nói với tôi rằng con trai tôi rất dũng cảm! Tôi đã không nén được mà bật khóc. Con trai đã rất mạnh mẽ, mọi người xin đừng lan tin đồn ác ý về cháu." - Trần Nhược Nghi bức xúc viết trên trang cá nhân.

Trước đó, theo những người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thì con trai Lâm Chí Dĩnh rất bình tĩnh và không hoảng loạn nhiều nên mọi người có thể dễ dàng sơ cứu vết thương cho cậu bé và cha mình.

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Lâm Chí Dĩnh đã được xuất viện về nhà - Ảnh: Internet

Vào ngày 26/8 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh sau khi xuất viện về nhà đăng tải một bài viết trên Weibo cá nhân thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khỏe của mình: "Tôi là Lâm Chí Dĩnh, cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian vừa qua. Mấy hôm nay tôi đã về nhà nghỉ ngơi, cảm ơn ân nhân đã cứu tôi và con trai khi xảy ra tai nạn, cũng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã dành sự quan tâm và cổ vũ cho tôi. Tôi đã hoàn thành việc điều trị theo đúng phác đồ của bệnh viện Trường Canh, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Cuối cùng, mong mọi người sẽ để tôi và gia đình có thêm thời gian, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên người nhà. Mong mọi người cũng đừng tin những tin đồn chưa được xác thực, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi phục hồi, sau khi sức khỏe ổn định sẽ quay về làm việc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi".

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