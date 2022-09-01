Vụ tai nạn giao thông vào tháng 7 vừa qua đã khiến Lâm Chí Dĩnh trải qua nhiều cuộc đại phẫu và để lại các di chứng nặng nề.

Tờ ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh vừa qua đã cập nhật tình trạng sức khỏe của mình lên trang cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên bị sụt cân nghiêm trọng khi nằm viện. Theo Apple Daily, trước đây Lâm Chí Dĩnh nặng từ 60 đến 63kg nhưng hiện tại đã giảm xuống dưới mức 50kg - thể trạng quá gầy đối với một người cao tới 1,72m.

Lâm Chí Dĩnh sụt gần 10kg hậu tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ, nhờ được gia đình chăm sóc tận tình và đội ngũ y tế giám sát nên anh đang dần hồi phục. Tuy nhiên, vì tính chất của vụ tai nạn mà hiện tại anh vẫn bị đau dai dẳng ở vai phải nhưng nam tài tử khẳng định sẽ quay lại làm việc khi tình trạng ổn định hơn.

Trang Sent cho biết, trong ngày 31/8 vừa qua, cơ quan cảnh sát giao thông thành phố Đào Viên đã yêu cầu báo cáo tai nạn giao thông về vụ việc của Lâm Chí Dĩnh từ lực lượng cứu hộ và hãng xe Tesla. Trong thời gian sắp tới, lời khai của Lâm Chí Dĩnh sẽ được lấy để kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn.

Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng Tesla để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

Ngay sau đó, Lâm Chí Dĩnh được đưa vào nhập viện và tiến hành hai cuộc phẫu thuật xương bàn tay và xương mặt. Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ cần phải được điều trị trong thời gian dài sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật trên để cơ thể được hồi phục tốt nhất.

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể Nam diễn viên đối mặt với những cơn đau sau phẫu thuật xương vai. Anh cho biết đang cố gắng vượt qua và sẽ quay lại làm việc khi tình trạng sức khỏe ổn định.

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