Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan về quá trình phục hồi chấn thương sau tai nạn xe hơi.

Mới đây, ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh cho biết hiện tại nặng 55 kg, tăng 5 kg so với trước. Sau tai nạn, nam diễn viên sút cân nghiêm trọng, có thời điểm xuống dưới mức 50 kg.

Theo Lâm Chí Dĩnh, vấn đề đáng lo của anh lúc này là cánh tay phải yếu, không có lực. Nam diễn viên không thể cầm nắm, kể cả các vật nhẹ như lược hay máy sấy tóc. Ngôi sao Thiên long bát bộ cho biết anh sẽ phải tập vật lý trị liệu thời gian dài để lấy lại cơ tay và khả năng cầm nắm đồ vật.

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ: "Đủ các suy đoán từ trên trời rơi xuống, nào là nói tôi bị biến dạng gương mặt, không thể ăn uống, phải đặt ống thông. Tôi khá bất lực trong việc ngăn chặn các tin tức sai sự thật về mình. Người mệt mỏi nhất là bệnh nhân, họ cần được nghỉ ngơi thật tốt, nhưng tôi lại liên tục đối mặt với các tin tức kỳ lạ về mình".

Trong tai nạn xe hơi, Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương tay và vai phải. Anh phải làm phẫu thuật nối xương, đặt hợp kim titan vào cánh tay. Ngoài ra, Lâm Chí Dĩnh cũng chia sẻ mệt mỏi khi đối mặt với hàng loạt tin đồn tiêu cực về sức khỏe của bản thân. Đó là lý do vì sao cách một khoảng thời gian ngắn, nam diễn viên sẽ thông báo về tình trạng của mình trên truyền thông.

Trước đó, vào ngày 23/7, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông khi đâm vào một trụ cầu tại Đào Viên, Đài Loan. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não, may mắn cậu con trai chỉ bị xây xát nhẹ.

Sao phim "Thiên Long Bát Bộ" đã trải qua 3 ca phẫu thuật lớn liên quan đến xương bả vai và xương ức. Ngày 23/8, anh được xuất viện về nhà để điều trị. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn đến tai nạn xe của Lâm Chí Dĩnh. Vào ngày 31/8, cơ quan chức năng thành phố Đào Viên yêu cầu lực lượng cứu hộ, hãng xe Tesla gửi báo cáo liên quan đến tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-lam-chi-dinh-mat-kha-nang-cam-nam-do-vat-503506.html