Bà xã Lâm Chí Dĩnh lộ diện với thần sắc kiệt quệ, đáng lo ngại sau thời gian chăm sóc chồng gặp nạn

Sao quốc tế 23/09/2022 14:15

Hình ảnh mới nhất của bà xã Lâm Chí Dĩnh khiến khán giả không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Vào ngày 22/9 vừa qua, người mẫu Trần Nhược Nghi đã đăng tải hình ảnh đầu tiên lên mạng xã hội kể từ khi chồng cô - tài tử Lâm Chí Dĩnh - gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cô viết: “Chính thức hoạt động thể thao trở lại”.

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Hình ảnh mới nhất của Trần Nhược Nghi - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh được đăng tải, Trần Nhược Nghi xõa tóc. mặc trang phục thể thao với background là phòng tập. Tuy nhiên, cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện cô sụt cân khá nhiều và có thần sắc không tốt. Nhiều người cho rằng cô có thể đã kiệt quệ trong suốt thời gian chồng nằm viện vì tai nạn giao thông

Được biết, kể từ khi Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông, Trần Nhược Nghi luôn ở bên và chăm sóc cho ông xã đến mức mất ngủ. Em trai của tài tử họ Lâm cho hay, cả gia đình rất thương chị dâu: "Chúng tôi làm chỗ dựa cho chị ấy, hỗ trợ chị ấy".

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Trần Nhược Nghi trong suốt thời gian qua đã nhiều lần thay mặt gia đình mình cảm ơn đến các ân nhân, khán giả đã quan tâm đến sức khỏe của chồng cô thông qua mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên cập nhật tình trạng của Lâm Chí Dĩnh cho mọi người đều biết.

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Về phần Lâm chí Dĩnh, vào ngày 26/8 vừa qua, nam tài tử sau khi xuất viện về nhà đăng tải một bài viết trên Weibo cá nhân thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khỏe của mình: "Tôi là Lâm Chí Dĩnh, cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian vừa qua. Mấy hôm nay tôi đã về nhà nghỉ ngơi, cảm ơn ân nhân đã cứu tôi và con trai khi xảy ra tai nạn, cũng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã dành sự quan tâm và cổ vũ cho tôi. Tôi đã hoàn thành việc điều trị theo đúng phác đồ của bệnh viện Trường Canh, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Cuối cùng, mong mọi người sẽ để tôi và gia đình có thêm thời gian, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên người nhà. Mong mọi người cũng đừng tin những tin đồn chưa được xác thực, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi phục hồi, sau khi sức khỏe ổn định sẽ quay về làm việc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi".

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