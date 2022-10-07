Gợi cảm quá đà ở độ tuổi U60, Lưu Gia Linh bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé'

Sao quốc tế 07/10/2022 11:21

Hình ảnh "thiếu vải" của minh tinh Hong Kong trên bìa tạp chí đang nhận về những chỉ trích từ dư luận.

Mới đây, sự xuất hiện của Lưu Gia Linh trên một tạp chí danh tiếng của Hong Kong nhận được sự quan tâm. Khác với vẻ thanh lịch, sang trọng thường thấy, nữ diễn viên thể hiện nét đẹp cá tính hơn. Chủ đề của bộ ảnh tập trung vào sự tương phản giữa phong cách sexy và mạnh mẽ của phái đẹp.

Gợi cảm quá đà ở độ tuổi U60, Lưu Gia Linh bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' - Ảnh 1
Bức ảnh gợi cảm khiến lưu Gia Linh bị chỉ trích. Ảnh: Intrenet

Trong đó, bức ảnh Lưu Gia Linh mặc trang phục táo bạo, tạo dáng quay lưng về sau với vòng 3 khoe trọn trước ống kính máy ảnh, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh "thiếu vải" của minh tinh Hong Kong bị người hâm mộ nhận xét là "cưa sừng làm nghé". Phần lớn luồng dư luận cho rằng phong cách trên hoàn toàn không hợp với người đã bước sang độ tuổi 57 như Lưu Gia Linh.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số ý kiến bênh vực ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Họ cho rằng sự gợi cảm của phụ nữ không phân biệt tuổi tác. Hiện, Lưu Gia Linh và phía tạp chí vẫn chưa đưa ra phản hồi trước cơn bão dư luận.

Gợi cảm quá đà ở độ tuổi U60, Lưu Gia Linh bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' - Ảnh 2

Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Cô là cái tên có vị thế đáng nể ở showbiz Hoa ngữ. Lưu Gia Linh nổi tiếng với các bộ phim: Dương Gia Tướng, Nghĩa bất dung tình, A Phi chính truyện, Hào môn dạ yến, Kim chi ngọc diệp, Vô gian đạo… Không chỉ là sao Hồng Kông quyền lực bậc nhất làng giải trí, Lưu Gia Linh còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Lương Triều Vỹ.

Lưu Gia Linh và chồng đã có một chuyện tình đẹp từ năm 1989. Cả 2 đến với nhau khi đều là “Tiểu sinh – Hoa dán” hàng đầu Hong Kong. Thời điểm công khai quan hệ, cặp đôi vấp phải sự phản đối từ dư luận và gia đình. Đa số mọi người cho rằng cả 2 tính cách quá khác biệt.

Trong khi tài tử họ Lương sống khép kín, ghét đám đông, vợ của anh lại là người hướng ngoại, gắn liền với các sự kiện hào nhoáng trong giới giải trí. Không ít người thậm chí dự đoán đôi nghệ sĩ quen nhau không quá 2 năm. Bất chấp những điều tiếng, họ kiên định nắm chặt tay nhau xây dựng tổ ấm. Suốt 3 thập kỷ bên nhau, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã chứng minh tình yêu đích thực của mình có thể vượt qua mọi thứ.  

Gợi cảm quá đà ở độ tuổi U60, Lưu Gia Linh bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' - Ảnh 3
Vợ chồng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ. Ảnh: Internet

Năm 1990, Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc buộc khỏa thân chụp ảnh nóng. Thời điểm đó, minh tinh Hong Kong đã khủng hoàng một thời gian dài và nhờ có Lương Triều Vỹ cô mới vượt qua được khoảng thời gian đen tối đó.

Lương Triều Vỹ từng khẳng định, anh không muốn Lưu Gia Linh phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, dù là thể xác hay tinh thần, vì vậy hai người quyết định không có con.

Thực tế, Lương Triều Vỹ từng đề cập lý do chính xác khiến anh không muốn có con, đó là vì bản thân anh không muốn chịu nỗi đau người mình yêu thương xảy ra chuyện thêm lần nào nữa. "Gia Linh có chuyện, tôi đã cực kỳ lo lắng rồi, nếu như con cái có vấn đề thì phải làm sao? Tôi không chịu nổi", Lương Triều Vỹ nói.

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