Lâm Tâm Như khoe cuộc sống hôn nhân mật ngọt với Hoắc Kiến Hoa: Được ông xã đưa đi tập xe scooter, lãng mạn như cặp đôi mới yêu

Sự gắn bó của Lâm Tâm Như và chồng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp sao cho thấy bất chấp tin đồn thị phi, họ luôn bên nhau.

Mới đây, Lâm Tâm Như đăng tải video cô đi tập xe scooter hôm cuối tuần. Trong khi cô đang tập xe thì ông xã là người cầm máy quay và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hoắc Kiến Hoa không xuất hiện trong khung hình , anh động viên và hướng dẫn bà xã. Nữ diễn viên thử một số động tác, thi thoảng còn quay về phía chồng nói điều gì đó rồi cười.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa công khai yêu nhau từ tháng 1/2016 sau 11 năm giữ mối quan hệ bạn bè. Sự thừa nhận của cặp đôi nổi tiếng trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trong làng giải trí một thời gian dài. Có người chỉ trích vì cho rằng cả hai đã lừa dối khán giả suốt nhiều năm. Trong khi Lâm Tâm Như giữ im lặng, Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bảo vệ tình cảm của cả hai.

Thời gian này, Lâm Tâm Như đang dồn sức cho dự án mới - một show truyền hình tạp kỹ. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa vẫn chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh. Thi thoảng, paparazzi bắt gặp anh đưa con đi học, cùng vợ đi dạo phố, mua sắm hay tụ tập bạn bè.

“Chúng tôi biết rằng rất đường đột nhưng không còn cách nào khác. Cả hai đã quá mệt mỏi khi phải yêu đương lén lút. Chúng tôi đã phải trốn trong tầng hầm để hẹn hò cùng nhau. Ngay buổi tối công khai chuyện tình cảm, tôi đã có thể mạnh dạn nắm tay cô ấy đi ăn lẩu, cảm giác đó thật nhẹ nhõm", anh bày tỏ.

Lâm Tâm Như trong một bài phỏng vấn khen ngợi bạn đời là người đẹp trai, tốt bụng, hiếu thảo và bao dung. Cô cũng xem việc gả cho Hoắc Kiến Hoa chính là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Hôn lễ của họ diễn ra tại đảo Bali (Indonesia) vào giữa năm 2016. Cả hai có với nhau một cô con gái 5 tuổi. Vốn dĩ là những ngôi sao hạng A của showbiz, thế nên "nhất cử nhất động" của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều nhận được sự quan tâm từ dư luận. Trong 6 năm qua, cuộc hôn nhân này liên tiếp đối diện với tin đồn rạn nứt.

Người ta vin vào những cớ rất nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Nếu họ thể hiện tình cảm với nhau, dù rất kín đáo, thì hành vi này cũng bị cho là động thái xoa dịu tin đồn ly hôn.

Tin đồn đầu tiên xuất hiện ngay sau đám cưới. Chỉ vì Hoắc Kiến Hoa không mỉm cười khi làm chú rể, nhiều người liền kết luận anh bị ép cưới. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng giải thích rằng, do thấy mình cười không đẹp nên trong ngày trọng đại, anh hạn chế cười.

Tin đồn Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới càng rộ lên khi Lâm Tâm Như tuyên bố mang thai sau hôn lễ ít lâu. Rồi các tay săn ảnh lại chia sẻ hình ảnh nam tài tử không đeo nhẫn cưới...

Dường như bất kỳ thời điểm nào, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng nhận những đồn đoán không hay về cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn đi cùng nhau, gạt bỏ cái tôi cá nhân để giữ gìn hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc cô con gái Tiểu Cá Heo.