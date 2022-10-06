Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu'

Sao quốc tế 06/10/2022 14:28

Qua camera thường, Triệu Lộ Tư lộ vóc dáng gầy trơ xương khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính dù chưa đóng máy nhưng đã gây sốt trên cộng đồng mạng. Đây là tác phẩm được khán giả vô cùng đón chờ, vì bộ tiểu thuyết có lượng người đọc cực kỳ lớn, cùng lượng fan nguyên tác cực kỳ hùng hậu. Vậy nên khi có thông tin Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viết sẽ đảm nhiệm bộ đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa đã khiến cư dân mạng sôi nổi đưa ra các luồng ý kiến khác nhau.

Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 1

Theo dòng sự kiện được quan tâm, mới đây, những hình ảnh hậu trường của Vụng Trộm Không Thể Giấu được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, điều khiến dân tình không khỏi lo lắng là về sức khỏe của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 2

Theo đó, trong những bức ảnh được chụp lén bằng camera thường, Triệu Lộ Tư mặc trang phục gồm quần bò xanh, áo cardigan xám cũng kiểu tóc vô cùng đơn giản. Dù vậy, nhan sắc của cô nàng vẫn cực kỳ nổi bật trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Thế nhưng, điều khiến dân tình lo ngại lại chính là thân hình có phần gầy gò quá mức của Triệu Lộ Tư. Trong phim cổ trang, nhờ khoác lên mình nhiều lớp trang phục nên nàng tiểu hoa trông vẫn tràn đầy sức sống. Thế nhưng khi mặc trang phục hiện đại đơn giản, Triệu Lộ Tư lại lộ rõ thân hình gầy của mình.

Trong quá khứ, Triệu Lộ Tư thường xuyên vấp phải những bình luận body shaming. Vóc khuôn mặt tròn trịa cùng vóc dáng có phần mũm mĩm, "thánh nữ xuyên không" bị chỉ trích vì không biết quản lý cơ thể. 

Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư từng bị mỉa mai vì vóc dáng mũm mĩm. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, ngôi sao Trường Ca Hành chăm chỉ luyện tập để có được thân hình mảnh mai. Tuy nhiên dường như Triệu Lộ Tư đang đi vào vết xe đổ của nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác khi giảm cân quá đà khiến thân thể tiều tụy, thiếu sức sống.

Việc các sao nữ o ép cân để duy trì vóc dáng gầy gò bị cho là vấn đề nghiêm trọng của làng giải trí. Điều này khiến cho một bộ phận khán giả trẻ cũng chạy theo "mốt" gầy trơ xương, khẳng khiu. 

Triệu Lộ Tư gây lo lắng khi lộ ảnh gầy nhom ở hậu trường phim 'Vụng trộm không thể giấu' - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư (sinh năm 1998) là diễn viên Trung Quốc. Trước đó, cô từng là hot girl đình đám. Cô từng được nhiều người yêu mến một phần nhờ vào gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của mình.

9X được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn... với lối diễn xuất tự nhiên, trong sáng.

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