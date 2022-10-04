Nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư bị 'bóc mẽ' trên sóng truyền hình, liệu có còn xinh như ảnh tự đăng?

Nhan sắc của mỹ nhân 'Tinh hà xán lạn' một lần nữa khiến dân mạng "dậy sóng".

Hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cùng với những tác phẩm phim ảnh gây được tiếng vang, sức ảnh hưởng lớn tới công chúng, người đẹp đang trở thành cái được săn đón nhất nhì đất nước tỷ dân. Tuy sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng cô nàng đã không ít lần phải đón nhận những lời chê bai của cộng đồng mạng vì nhan sắc bất thường. Nhiều lần, Triệu Lộ Tư bị bắt gặp kém sắc hơn hẳn hình ảnh bản thân tự đăng trên Weibo. Nhan sắc Triệu Lộ Tư lên xuống thất thường. Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, những hình ảnh của Triệu Lộ Tư khi xuất hiện trên đài CCTV đã khiến khán giả phải thay đổi suy nghĩ. Cụ thể, dưới ống kính CCTV, Triệu Lộ Tư vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết, đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen bồng bềnh.

Nhan sắc "mỹ nhân xuyên không" trên sóng truyền hình gây sốt. Ảnh: Internet Nhiều người dành lời khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân Tinh hà xán lạn. Thậm chí có ý kiến cho rằng cô nàng còn xinh xắn và tự nhiên hơn cả những tấm ảnh tự đăng trên mạng xã hội. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Cô chỉ mất 5 năm làm nghề để vào top diễn viên tuyến đầu của ngành phim ảnh xứ tỷ dân. Truyền thông Trung Quốc nhận định xét đến độ nổi tiếng trong dàn sao trẻ, Triệu Lộ Tư chỉ thua mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Người đẹp này không đầu quân cho công ty nào mà tự mình phát triển sự nghiệp. Cô có "thế lực chống lưng" lớn chính là bố mẹ. Một số phim Lộ Tư đóng do bố mẹ cô bỏ tiền đầu tư. Biết con hâm mộ Hà Cảnh (một diễn viên, MC nổi tiếng Trung Quốc), trong bữa tiệc sinh nhật con, bố cô mời đích thân Hà Cảnh đến dẫn chương trình. Triệu Lộ Tư tham gia làng giải trí năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô học đại học ở Đài Loan. Năm 2017, Triệu Lộ Tư lần đầu xuất hiện với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ, Triệu Lộ Tư cũng bắt đầu được khán giả biết đến qua hình ảnh của một cô tiểu thư khuê các, bề ngoài xinh đẹp, yểu điệu nhưng nội tâm lại chứa đầy toan tính, mưu mô. Triệu Lộ Tư còn được mệnh danh là nữ diễn viên có kinh nghiệm xuyên không nhiều nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vì trong khối gia tài phim ảnh của cô nàng có đến phân nửa là phim xuyên không. Tiêu biểu phải kể đến như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta... Thậm chí, Triệu Lộ Tư còn được các fan cứng gọi là "cô gái đào hoa" vì sở hữu cả một bộ sưu tập bạn trai màn ảnh toàn nam thần vạn người mê như Tống Uy Long, Tiêu Chiến, Lý Hoành Nghị, Cốc Gia Thành, Từ Chí Hiền, Hứa Khải, Vương Dĩ Luân, Trịnh Nghiệp Thành...

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