Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời

Sao quốc tế 03/10/2022 17:06

Khán giả dần dần đã có cái nhìn tích cực hơn với vai diễn của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong "Vụng trộm không thể giấu".

Kể từ khi thông tin Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai trò nữ chính, nam chính sẽ do Trần Triết Viễn thể hiện trong bộ phim "Vụng trộm không thể giấu", đã gây ra những màn tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mọt phim. Đa số ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư với nét diễn một màu càng không thể hiện được trọn vẹn cô bé Tang Trĩ. Hơn nữa phần tạo hình của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp với hình tượng nhân vật. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh chung khung hình của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Cụ thể, trong ảnh, cả hai gây chú ý với nụ cười tươi rói, sáng cả khung hình.Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời - Ảnh 2

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích trước sự đáng yêu của cặp đôi, cho rằng ngoại hình của cặp đôi rất hợp nhau, khi đứng chung lại đem đến không khí tràn đầy thanh xuân tươi trẻ. 

- "Hai bạn này hợp thanh xuân học đường lắm luôn ấy, nhìn tươi trẻ dạt dào mà thích mê".

- "Công nhận Triệu Lộ Tư đi với ai cũng hợp, ghép đôi với ai cũng có chemistry. Trần Triết Viễn mặt hơi non so với cô nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp đôi". 

- "Cười rạng rỡ với cả khoảng cách chiều cao lý tưởng này làm một người không quan tâm cũng phải dừng lại xem thêm vài lần. Phim này thấy leak nhiều nhưng mà hiệu ứng cũng tích cực lên từng ngày đó chứ". 

Nếu như trước đây, khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư quá “dừ” để vào vai Tang Trĩ mặc dù những vai diễn quen thuộc của cô đều là những vai diễn nhí nhảnh, trẻ trung. Theo nguyên tác giai đoạn đầu Tang Trĩ mới chỉ là một nữ sinh cấp 2 mới 13 tuổi. Pha “cưa sừng làm nghé” này của Triệu Lộ Tư trông "đậm" tuổi hơn cả nam chính. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: chỉ với một hành động tại hậu trường, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình 'quay xe', khen ngợi hết lời - Ảnh 3

Thế nhưng, giờ đây sau khi loạt hình ảnh mới nhất được tung ra, khán giả bất ngờ "quay xe" đánh giá Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn rất phù hợp với thể loại thanh xuân vườn trường như Vụng Trộm Không Thể Giấu. Hiện những chủ đề liên quan đến Vụng Trộm Không Thể Giấu và tạo hình của Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ, do Wajijiwa và Công ty Kỳ Thước Ảnh Nghiệp phối hợp sản xuất. Dự kiến, phim sẽ có tổng cộng 24 tập. Bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

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