Trước đó bộ phim đã gây hồi hộp và tranh cãi về nữ chính.

Cuộc chiến giữa hai “em gái trà xanh”

Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, những cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra chủ yếu xoay quanh vấn đề ai sẽ hợp vai nữ chính. Ban đầu, cư dân mạng cho rằng nam chính nhìn quá trẻ sẽ khó để phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Trong khi Triệu Lộ Tư với nét diễn một màu càng không thể hiện được trọn vẹn cô bé Tang Trĩ. Không dừng lại ở đó, bỗng dưng cái tên Điền Hi Vi lại xuất hiện trong hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội Weibo, nhiều blogger cho rằng cô nàng hợp với vai diễn Tang Trĩ hơn so với " mỹ nữ xuyên không".

Trong cuộc tranh luận sôi nổi về hot search trên, có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên Điền Hi Vi mới phù hợp với hình tượng nhân vật Tang Trĩ: Vì sao không phải là cô ấy #Vụng Trộm Không Thể Giấu# - Vì sao không phải là Điền Hi Vi, mắt to tròn rất giống Tang Trĩ... nhiều tài khoản blogger cũng đăng bài với nội dung tương tự.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Bên cạnh Vụng Trộm thì một tác phẩm thanh xuân khác luôn được khán giả trông đợi chính là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngay từ khi công bố dàn diễn viên chính gồm Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

Không chỉ gây tiếng vang nhờ nguyên tác nổi tiếng, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa còn tạo ra được hiệu ứng bùng nổ khi tạo hình tóc vàng của “thái tử Cbiz” được tung ra. Visual đỉnh cao, mái tóc màu vàng mới lạ của Trần Phi Vũ được các fan nguyên tác đón nhận nhiệt tình, thậm chí còn được ví như nam chính bước ra từ trong trang sách.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là tác phẩm còn đang trong quá trình quay, chưa ra mắt nhưng bộ phim này lại nhận được sự quan tâm không hề nhỏ từ khán giả trong nước và quốc tế. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây “bão mạng” khi quy tụ dàn diễn viên “đỉnh của chóp” với Dương Mịch, Cung Tuấn đóng vai chính, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long, Quách Hiểu Đình,... được cho đảm nhận vai phụ cùng hàng loạt cameo nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Vương Hạc Đệ.

Góp nhặt được dàn diễn viên chính phụ tầm cỡ Tiên Kiếm 3 thế này thì thật khó để Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương rơi vào tình trạng flop phải không nào? Mình cực kỳ trông đợi vào màn hợp tác giữa hai lưu lượng top đầu của giới giải trí Hoa Ngữ hiện nay.

Ninh An Như Mộng

Ninh An Như Mộng thu hút sự quan tâm của khán giả với dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp gồm Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Lưu Tá Ninh. Trong khi Bạch Lộc là ngôi sao trẻ đang trên đà bứt tốc với sự thành công của Châu Sinh Như Cố thì Trương Lăng Hách lại là nam thần thế hệ mới được săn đón vào thời điểm hiện tại.

Sự kết hợp này đem đến cho khán giả bộ đôi visual cực phẩm. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của Vương Tinh Việt và Lưu Tá Ninh, cả dàn diễn viên chính phụ đều vô cùng đẹp mắt, hỏi sao Ninh An Như Mộng lại được bàn luận nhiều đến vậy phải không nào?

Mặc dù chưa ra mắt, nhưng những tác phẩm trên đã tạo nên được hiệu ứng bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội. Scent cực kỳ trông đợi vào màn kết hợp đầy mật ngọt của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư.