Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim

Sao quốc tế 09/09/2022 07:35

Đối với những người yêu thích phim Trung Quốc đặc biệt là bộ phim Hậu cung Như Ý Truyện thì chắc chắn không hề xa lạ với nhân vật A Nhược. Không chỉ “quyến rũ” Càn Long mà A Nhược còn vu oan cho Nhàn Phi Như Ý, trực tiếp phản chủ, đẩy Như Ý vào lãnh cung. Nhân vật này do diễn viên Tăng Nhất Huyên thủ vai.

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim - Ảnh 1

Trong Hậu Cung Như Ý Truyện, A Nhược (Tăng Nhất Huyên) ban đầu là nô tì thân cận của Như Ý ( Châu Tấn) nhưng vì quyền lực, tham lam mà đã phản bội chủ nhân, khiến chủ nhân bị đày vào lãnh cung. Có thể nói rằng A Nhược chính là nô tì có màn “thăng chức” khá nhanh chỉ sau Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) và đồng thời cũng là nhân vật bị ghét nhất nhì phim.

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim - Ảnh 2

Sau bộ phim này, Tăng Nhất Huyên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thượng Dương Phú, Cô Ấy Không Hoàn Hảo, Tân Thiên Long Bát Bộ… Gần đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng với vai diễn Chu Tiểu Yêu.

Dưới bàn tay của đạo diễn Lý Mộc Qua, nàng A Nhược năm nào bỗng nhiên lột xác trở nên càng xinh đẹp, quyến rũ. Thậm chí, nhiều khán giả xem phim còn đánh giá tạo hình và nhan sắc của cô còn “lấn lướt” nữ chính Dương Siêu Việt.

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim - Ảnh 3

Tăng Nhất Huyên sinh ngày 20-4-1992, tại tỉnh Hồ Bắc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Ít ai biết rằng, Tăng Nhất Huyên là bạn cùng lớp của “Ngụy Anh Lạc” Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đam mê múa, sau khi bị chấn thương mới chuyển sang học diễn xuất. Tăng Nhất Huyên lại quyết tâm theo nghiệp diễn từ nhỏ.

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim - Ảnh 4

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim - Ảnh 5

Năm 2013, Tăng Nhất Huyên chính thức bước vào giới giải trí với tác phẩm "Thiên Tương Trường". Từ đó đến nay, người đẹp họ Tăng đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm như: "Hải Đường xưa", "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ", "Chiến sĩ cuối cùng", "Bách chiến Thiên Lang",… nhưng đều không gây được tiếng vang. Tăng Nhất Huyên chỉ đạt được thành tựu nhất định khi siêu phẩm cung đấu "Như Ý Truyện" lên sóng.

Trong "Như Ý Truyện", nhân vật A Nhược nhận nhiều gạch đá vì ngoại hình có phần già nua, kém sắc. Thế nhưng ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu nhan sắc ưa nhìn, thanh tú. Tính cách của Tăng Nhất Huyên rất dễ thương, tinh nghịch, tràn đầy khí chất thanh xuân.

 

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim

Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim

Đối với những người yêu thích phim Trung Quốc đặc biệt là bộ phim Hậu cung Như Ý Truyện thì chắc chắn không hề xa lạ với nhân vật A Nhược. Không chỉ “quyến rũ” Càn Long mà A Nhược còn vu oan cho Nhàn Phi Như Ý, trực tiếp phản chủ, đẩy Như Ý vào lãnh cung. Nhân vật này do diễn viên Tăng Nhất Huyên thủ vai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Nhất Huyên sao hoa ngữ diễn viên Như Ý Truyện A Nhược nhan sắc Tăng Nhất Huyên

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng tính kế đủ đường để vượt mặt Như Ý Truyện và Châu Tấn, ai ngờ lại 'tự đào hố chôn mình'

Phạm Băng Băng tính kế đủ đường để vượt mặt Như Ý Truyện và Châu Tấn, ai ngờ lại 'tự đào hố chôn mình'

Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

Đang là ''món ăn tinh thần'' không thể thiếu của các mọt phim, Như Ý Truyện bị ''bay màu'' một cách bất ngờ, lý do đằng sau là gì?

Đang là ''món ăn tinh thần'' không thể thiếu của các mọt phim, Như Ý Truyện bị ''bay màu'' một cách bất ngờ, lý do đằng sau là gì?

Lý Thấm xinh đẹp 'vạn người mê' giữa trời tuyết, nhan sắc cỡ nào mà xứng danh Hàm Hương của 'Như Ý truyện'?

Lý Thấm xinh đẹp 'vạn người mê' giữa trời tuyết, nhan sắc cỡ nào mà xứng danh Hàm Hương của 'Như Ý truyện'?

Vũ trụ cung đấu Như Ý Truyện chuẩn bị có phần mới, mỹ nhân nào 'nặng ký' đến mức 'đá phăng' được cả Triệu Lệ Dĩnh?

Vũ trụ cung đấu Như Ý Truyện chuẩn bị có phần mới, mỹ nhân nào 'nặng ký' đến mức 'đá phăng' được cả Triệu Lệ Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI