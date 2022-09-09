Tăng Nhất Huyên – A Nhược “Như Ý Truyện”: Học cùng lớp “Ngụy Anh Lạc”, nhan sắc xinh đẹp khác xa trên phim

Trong Hậu Cung Như Ý Truyện, A Nhược ( Tăng Nhất Huyên ) ban đầu là nô tì thân cận của Như Ý ( Châu Tấn) nhưng vì quyền lực, tham lam mà đã phản bội chủ nhân, khiến chủ nhân bị đày vào lãnh cung. Có thể nói rằng A Nhược chính là nô tì có màn “thăng chức” khá nhanh chỉ sau Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) và đồng thời cũng là nhân vật bị ghét nhất nhì phim.

Sau bộ phim này, Tăng Nhất Huyên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thượng Dương Phú, Cô Ấy Không Hoàn Hảo, Tân Thiên Long Bát Bộ… Gần đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng với vai diễn Chu Tiểu Yêu.

Dưới bàn tay của đạo diễn Lý Mộc Qua, nàng A Nhược năm nào bỗng nhiên lột xác trở nên càng xinh đẹp, quyến rũ. Thậm chí, nhiều khán giả xem phim còn đánh giá tạo hình và nhan sắc của cô còn “lấn lướt” nữ chính Dương Siêu Việt.

Tăng Nhất Huyên sinh ngày 20-4-1992, tại tỉnh Hồ Bắc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Ít ai biết rằng, Tăng Nhất Huyên là bạn cùng lớp của “Ngụy Anh Lạc” Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đam mê múa, sau khi bị chấn thương mới chuyển sang học diễn xuất. Tăng Nhất Huyên lại quyết tâm theo nghiệp diễn từ nhỏ.

Năm 2013, Tăng Nhất Huyên chính thức bước vào giới giải trí với tác phẩm "Thiên Tương Trường". Từ đó đến nay, người đẹp họ Tăng đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm như: "Hải Đường xưa", "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ", "Chiến sĩ cuối cùng", "Bách chiến Thiên Lang",… nhưng đều không gây được tiếng vang. Tăng Nhất Huyên chỉ đạt được thành tựu nhất định khi siêu phẩm cung đấu "Như Ý Truyện" lên sóng.

Trong "Như Ý Truyện", nhân vật A Nhược nhận nhiều gạch đá vì ngoại hình có phần già nua, kém sắc. Thế nhưng ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu nhan sắc ưa nhìn, thanh tú. Tính cách của Tăng Nhất Huyên rất dễ thương, tinh nghịch, tràn đầy khí chất thanh xuân.