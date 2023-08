Song Hye Kyo chuẩn bị ra phim mới, fan "soi" lại ước nguyện 15 năm trước đầy bất ngờ của nàng minh tinh

Sự nghiệp của Song Hye Kyo ngập tràn những "siêu phẩm" như Full House, That Winter, The Wind Blows, Descendants of The Sun... Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các tác phẩm mới hơn của cô như Now, We Are Breaking Up và Encounter phải hứng chịu nhiều chỉ trích và tỷ suất người xem liên tục giảm dần. Ngoài ra, việc Song Hye Kyo liên tục lựa chọn các bạn diễn trẻ hơn và cùng loại vai diễn cũng khiến cô không nhận được sự chú ý của công chúng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" những chia sẻ của Song Hye Kyo 15 năm trước. Theo đó, trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên được hỏi về mong ước trong 10 năm tới, cô trả lời: ''Tôi muốn kết hôn. Tôi hy vọng mình sẽ là một người mẹ mà các con tôi sẽ không phải xấu hổ''.

Với Song Hye Kyo, việc làm mẹ dường như không phải là nghĩa vụ mà là một may mắn, là điều thiêng liêng nhất đối với cô.

Tuy nhiên, đã 15 năm kể từ khi Song Hye Kyo nói điều này, mong ước của cô vẫn chưa được thực hiện.

Song Hye Kyo đã xác nhận sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình sắp tới The Glory do chính biên kịch của Descendants of The Sun chắp bút. Nữ diễn viên sẽ đóng chung với nam diễn viên đang lên Lee Do Hyun, thể hiện vai nữ chính đầy thù hận Moon Dong Eun, người muốn báo thù những kẻ bắt nạt năm xưa của cô. Trong khi loạt phim hứa hẹn cho thấy một khía cạnh khác của Song Hye Kyo, thì cư dân mạng lại có những lời lẽ không mấy tích cực về việc nữ diễn viên lựa chọn một lần nữa đóng cặp với bạn diễn kém tuổi.

Trong The Glory, Song Hye Kyo sẽ hóa thân thành Moon Dong Eun, một cựu nạn nhân bị bắt nạt ở trường học, người mơ ước trở thành một kiến ​​trúc sư. Tuy nhiên, khi lớn lên, với những sự uất hận khi xưa, Moon Dong Eun đã quay lại trường trở thành giáo viên để tìm cách trả thù.

Âm mưu trả thù của Moon Dong Eun bắt đầu từ việc trở thành giáo viên chủ nhiệm của đứa trẻ là con của những kẻ thù đã từng bắt nạt, hủy hoại tuổi thơ của cô.