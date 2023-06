"Visual" xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc "tường thành"

Tại thời điểm hiện tại, ở tuổi 38, những nét đẹp của Shin Min Ah vẫn không hề phai mờ, thậm chí còn lung linh, mặn mà hơn. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình đáng ngưỡng mộ của cô với nam diễn viên Kim Woo Bin cũng được fan ủng hộ nhiệt tình. Gần đây, Shin Min Ah đang tham gia vào bộ phim Our Blues (Nơi Đảo Xanh) cùng bạn trai Kim Woo Bin nhưng cả hai không đóng cặp. Bộ phim dự kiến lên sóng tập cuối vào giữa tháng 6/2022.

Jun Ji Hyun được xem là 1 trong những biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn. Sau hơn 20 năm vào nghề, "mợ chảnh" vẫn giữ được vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ, đặc biệt là khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

"Mợ chảnh" thời mới tốt nghiệp trung học.

Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001).

Vì Sao Đưa Anh Tới (2013).

Ở tuổi ngoài 40 và trải qua sinh nở, nhưng nữ minh tinh vẫn giữ được thân hình thon ngọn, gợi cảm. Ngoài vẻ xinh đẹp, trẻ trung, cô còn có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô còn là một đại gia bất động sản tiêu biểu trong giới giải trí Hàn.

Huyền Thoại Biển Xanh (2017).

Nhan sắc của Jun Ji Hyun ở thời điểm hiện tại.

3. Song Hye Kyo

Cũng như người bạn đồng niên 1981 - Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo cũng là một "tường thành" nhan sắc của giới giải trí Hàn. Với xuất phát điểm là người mẫu, Song Hye Kyo dần chuyển sang công việc diễn xuất và vang danh khắp châu Á khi góp mặt trong những bộ phim thành công như Trái Tim Mùa Thu, Một Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời,...

Song Hye Kyo thời mới lấn sân diễn xuất.

Trái Tim Mùa Thu (2000).

Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004).

Sau bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, cô và nam diễn viên Song Joong Ki công khai hẹn hò và kết hôn năm 2017. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, cặp đôi Song-Song đã đường ai nấy đi. Thời điểm đó, nhan sắc của nữ diễn viên tụt dốc trầm trọng. Cô xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy.

Hậu Duệ Mặt Trời (2016).

Song Hye Kyo giảm 5kg hậu ly hôn.

Hiện, cô vẫn đang giữ vững độ nổi tiếng và tham gia các dự án phim. Đầu 2022, bộ phim Now, We’re Breaking Up do cô thủ vai chính công chiếu tập cuối. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki.

Song Hye Kyo lấy lại vẻ ngoài đầy sức sống trong phim mới.

4. Go Hyun Jung

Go Hyun Jung sinh năm 1971. Khác với những cái tên kể trên, cô thật sự có xuất thân là một "người đẹp" với danh hiệu Á hậu 1 Miss Korea 1989. Từ đó, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò diễn viên và nhanh chóng gặt hái thành công với vai diễn Yoon Hye Rin trong Đồng hồ cát (1995) - một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử. Năm 2009, cô tiếp tục gây tiếng vang khắp châu Á khi vào vai Mishil trong Nữ hoàng Seondeok.

Go Hyun Jung trong Đồng Hồ Cát (1995).

Từ những ngày đầu gia nhập showbiz, Go Hyun Jung luôn được đánh giá là một trong những diễn viên đẹp nhất màn ảnh. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng Á hậu Hàn Quốc 1989 vẫn xinh đẹp và giữ được khí chất thanh tao, trang nhã vốn có sau bao biến cố cuộc đời. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời và vô cùng quý phái của Go Hyun Jung thừa sức "chặt đẹp" những đàn em trẻ hơn hàng chục tuổi.