"Visual" xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc "tường thành"

Sao quốc tế 09/06/2022 12:11

Hãy cùng so sánh "visual" xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc!

1. Shin Min Ah

Shin Min Ah có thể coi là một trong những nữ hoàng quảng cáo của showbiz Hàn. Những bộ phim đầu tiên cô tham gia như Những Ngày Tươi Đẹp, Volcano High khiến công chúng ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của một cô gái 17 tuổi. Tên tuổi của cô càng lên cao khi tham gia những bộ phim nổi danh châu Á như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Hometown Cha-cha-cha (Điệu Cha-cha-cha Làng Biển),...

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 1
Shin Min Ah thuở mới ra mắt.
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 2
Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (2010).

Tại thời điểm hiện tại, ở tuổi 38, những nét đẹp của Shin Min Ah vẫn không hề phai mờ, thậm chí còn lung linh, mặn mà hơn. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình đáng ngưỡng mộ của cô với nam diễn viên Kim Woo Bin cũng được fan ủng hộ nhiệt tình. Gần đây, Shin Min Ah đang tham gia vào bộ phim Our Blues (Nơi Đảo Xanh) cùng bạn trai Kim Woo Bin nhưng cả hai không đóng cặp. Bộ phim dự kiến lên sóng tập cuối vào giữa tháng 6/2022.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 3
Hometown Cha-cha-cha (2021).
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 4
Our Blues (2022).

 2. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun được xem là 1 trong những biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn. Sau hơn 20 năm vào nghề, "mợ chảnh" vẫn giữ được vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ, đặc biệt là khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 5
"Mợ chảnh" thời mới tốt nghiệp trung học.
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 6
Cô Nàng Ngổ Ngáo (2001).
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 7
Vì Sao Đưa Anh Tới (2013).

Ở tuổi ngoài 40 và trải qua sinh nở, nhưng nữ minh tinh vẫn giữ được thân hình thon ngọn, gợi cảm. Ngoài vẻ xinh đẹp, trẻ trung, cô còn có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô còn là một đại gia bất động sản tiêu biểu trong giới giải trí Hàn. 

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 8
Huyền Thoại Biển Xanh (2017).
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 9
Nhan sắc của Jun Ji Hyun ở thời điểm hiện tại.

 3. Song Hye Kyo

Cũng như người bạn đồng niên 1981 - Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo cũng là một "tường thành" nhan sắc của giới giải trí Hàn. Với xuất phát điểm là người mẫu, Song Hye Kyo dần chuyển sang công việc diễn xuất và vang danh khắp châu Á khi góp mặt trong những bộ phim thành công như Trái Tim Mùa Thu, Một Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời,...

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 10
Song Hye Kyo thời mới lấn sân diễn xuất.
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 11
Trái Tim Mùa Thu (2000).
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 12
Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004).

Sau bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, cô và nam diễn viên Song Joong Ki công khai hẹn hò và kết hôn năm 2017. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, cặp đôi Song-Song đã đường ai nấy đi. Thời điểm đó, nhan sắc của nữ diễn viên tụt dốc trầm trọng. Cô xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 13
Hậu Duệ Mặt Trời (2016).
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 14
Song Hye Kyo giảm 5kg hậu ly hôn.

Hiện, cô vẫn đang giữ vững độ nổi tiếng và tham gia các dự án phim. Đầu 2022, bộ phim Now, We’re Breaking Up do cô thủ vai chính công chiếu tập cuối. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 15
Song Hye Kyo lấy lại vẻ ngoài đầy sức sống trong phim mới. 

 4. Go Hyun Jung

Go Hyun Jung sinh năm 1971. Khác với những cái tên kể trên, cô thật sự có xuất thân là một "người đẹp" với danh hiệu Á hậu 1 Miss Korea 1989. Từ đó, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò diễn viên và nhanh chóng gặt hái thành công với vai diễn Yoon Hye Rin trong Đồng hồ cát (1995) - một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử. Năm 2009, cô tiếp tục gây tiếng vang khắp châu Á khi vào vai Mishil trong Nữ hoàng Seondeok.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 16
'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 17
Go Hyun Jung trong Đồng Hồ Cát (1995).

Từ những ngày đầu gia nhập showbiz, Go Hyun Jung luôn được đánh giá là một trong những diễn viên đẹp nhất màn ảnh. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng Á hậu Hàn Quốc 1989 vẫn xinh đẹp và giữ được khí chất thanh tao, trang nhã vốn có sau bao biến cố cuộc đời. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời và vô cùng quý phái của Go Hyun Jung thừa sức "chặt đẹp" những đàn em trẻ hơn hàng chục tuổi.

'Visual' xưa - nay của 4 mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc quá khứ vs hiện tại: Song Hye Kyo tiều tụy sau ly hôn, Jun Ji Hyun giữ vững nhan sắc 'tường thành' - Ảnh 18
Go Hyun Jung vẫn giữ được nét trẻ trung ở tuổi ngoài 50.
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Từ khóa:   Song Hye Kyo Jun Ji Hyun nhan sắc

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