Chung 1 khung hình, Hoa đán như Triệu Vy lại bị chê quê, kém sắc hơn Song Hye Kyo

Trong ảnh, nếu như Song Hye Kyo và Lâm Chí Linh đều diện y phục đen nhưng vượt trội với làn da trắng trứ danh, dung mạo tươi tỉnh thì Triệu Vy lại kém sắc hơn hẳn với làn da tối màu dù cô mặc y phục sáng hơn hẳn. Ko ít người thất vọng lúc thấy hình ảnh này của nàng Hoa đán.

Trước đó, Én nhỏ từng bị chê kém sang hơn hẳn Song Hye Kyo lúc cả hai diện cùng 1 chiếc váy.

Triệu Vy trong ảnh trông sở hữu phần quê mùa lúc khoác chiếc khăn hồng. Gu thời trang của cô được cho là kém tinh tế. Ngồi giữa 2 nhan sắc nổi tiếng xứ Hàn và xứ Đài, Triệu Vy lộ rõ thiếu sót trên mặt. Ko nhiều người thẩm định cao dung mạo của nàng Hoa đán.

Hiện tại, cuộc sống của 3 mỹ nhân trong bức ảnh đều đã bước sang một trang mới. Đời sống tình cảm của họ nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhưng, đáng buồn nhất vẫn là Én nhỏ Triệu Vy.

Nếu như Song Hye Kyo kết hôn và ly hôn với Song Joong Ki thì Lâm Chí Linh đang sở hữu cuộc sống hôn nhân bên ông xã người Nhật Akira. Từng sở hữu thông tin rằng chân dài làng mẫu chịu khá nhiều sức ép lúc về nhà chồng vì kết hôn lúc đã to tuổi và gặp phải sự khác biệt văn hóa. Riêng Triệu Vy, cô thất bại cả về đường hôn nhân và sự nghiệp.

Lâm Chí Linh là người yên bề thất gia duy nhất so với Song Hye Kyo và Lâm Chí Linh.

Năm 2021, Triệu Vy bị “phong sát ngầm” làm ko ít người tò mò. Điều bất thần là ko người nào rõ lý do vì sao cô bị “cấm sóng” và ko lộ diện công khai. Tất cả những bộ phim làm nên tên tuổi của Én nhỏ đều xóa bỏ tên cô. Từng sở hữu tin tức cho rằng Triệu Vy bị cấm rời khỏi Trung Quốc đại lục vì “liên quan đại án kinh tế”.

Én nhỏ mới chịu “phong sát ngầm” suốt hơn 1 năm.

Hơn thế, Triệu Vy còn bị đồn rạn nứt tình cảm với Huỳnh Hữu Long thậm chí đã ly hôn nhưng chưa thông tin. Cặp đôi đã lâu ko còn tương tác với nhau. Thậm chí, Én nhỏ còn từng bị bắt gặp xuất hiện kế bên một đạo diễn trẻ tuổi. Nhưng, cô chưa từng lên tiếng khẳng định về chuyện ly hôn.