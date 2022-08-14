Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Sao quốc tế 14/08/2022 20:15

Từ ngôi sao quốc dân mà nhà nhà đều biết tới, ai ai cũng phải ngưỡng mộ một thời, Triệu Vy hiện tại lại trở thành một nhân vật không được nhắc đến tên.

Triệu Vy bị đóng băng sự nghiệp tại showbiz Hoa Ngữ nhưng thái độ của các cơ quan truyền thông, ngôn luận chính thống Trung Quốc đối với nàng Én Nhỏ hiện tại thật sự là điều khiến nhiều netizen xót xa. Từ ngôi sao quốc dân mà nhà nhà đều biết tới, ai ai cũng phải ngưỡng mộ một thời, nay nàng đại hoa lại trở thành một nhân vật không được nhắc đến tên.

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc? - Ảnh 1
Từ ngôi sao quốc dân mà nhà nhà đều biết tới, ai ai cũng phải ngưỡng mộ một thời, nay Triệu Vy lại trở thành một nhân vật không được nhắc đến tên - Ảnh: Internet

 

Trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung, những bài đăng có hình ảnh Triệu Vy đều bị che mặt, hashtag cũng không dám đề cập đến cô dù rằng nội dung có liên quan đến nữ diễn viên, nếu có cũng bị vô hiệu hóa.

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc? - Ảnh 2
Những bài đăng có hình ảnh Triệu Vy đều bị che mặt - Ảnh: Internet

 

Không phải dân mạng đăng bài cố tình ác ý che mặt Triệu Vy, mà là vì nếu giữ nguyên hình ảnh của cô thì sẽ bị nền tảng cảnh cáo, thậm chí là bị xóa tài khoản. Do đó có thể thấy đây là thái độ ở phía trên đưa xuống nhằm khống chế dư luận không được nhắc tới Triệu Vy, dần dần khiến cô không còn được ai chú ý và biết đến nữa.

Từ tháng 8 năm 2021, tên tuổi của Triệu Vy gần như mất dạng trên khắp các nền tảng, mạng xã hội tại Trung Quốc. Tất cả các tác phẩm trước đó của cô cũng bị gỡ xuống mà không có cảnh báo trước, thậm chí trên mạng còn lan truyền "danh sách đen bị cấm nhắc đến tên" và Triệu Vy “được” đưa lên hạng nhất.

Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc? - Ảnh 3
Tên tuổi của Triệu Vy gần như mất dạng trên khắp các nền tảng, mạng xã hội tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Huy hoàng một thời để rồi giờ đây gần như mất hết tất cả, từ con cưng trở thành tội đồ của Cbiz, thật sự mình cảm thấy đau lòng thay cho nữ diễn viên. Giờ đây có tiếc nuối cũng chẳng thể trở về như trước, hy vọng Triệu Vy có thể vui vẻ, hạnh phúc khi trở lại cuộc sống làm người thường.

 

 

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Có một thời gian, các đoàn phim Hoa ngữ cũng rộ lên trào lưu làm phim về hậu cung nhà Thanh. Và dĩ nhiên cũng vì thế mà chẳng thiếu những nàng cách cách xinh đẹp, mỹ miều khiến khán giả phải mê đắm mãi không thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy diễn viên Triệu Vy sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Mức độ đóng băng sự nghiệp của các sao Hoa Ngữ hiện nay, Triệu Vy nặng nhất biến mất thông tin hoàn toàn khỏi giới giải trí?

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Không phải Triệu Vy, mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh là cô gái từng khiến thiếu gia Bắc Kinh mê mệt

Triệu Vy bị 'phong sát' triệt để, cấm được lên hình dưới mọi hình thức

Triệu Vy bị 'phong sát' triệt để, cấm được lên hình dưới mọi hình thức

Nhân vật khiến Phạm Băng Băng mất suất Tứ Đại Hoa Đán dù nổi tiếng không thua Triệu Vy hay Châu Tấn

Nhân vật khiến Phạm Băng Băng mất suất Tứ Đại Hoa Đán dù nổi tiếng không thua Triệu Vy hay Châu Tấn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 24 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 49 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 30 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI