Triệu Vy trở thành nhân vật bị 'vô hiệu hóa' trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc?

Triệu Vy bị đóng băng sự nghiệp tại showbiz Hoa Ngữ nhưng thái độ của các cơ quan truyền thông, ngôn luận chính thống Trung Quốc đối với nàng Én Nhỏ hiện tại thật sự là điều khiến nhiều netizen xót xa. Từ ngôi sao quốc dân mà nhà nhà đều biết tới, ai ai cũng phải ngưỡng mộ một thời, nay nàng đại hoa lại trở thành một nhân vật không được nhắc đến tên.

Trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung, những bài đăng có hình ảnh Triệu Vy đều bị che mặt, hashtag cũng không dám đề cập đến cô dù rằng nội dung có liên quan đến nữ diễn viên, nếu có cũng bị vô hiệu hóa.

Không phải dân mạng đăng bài cố tình ác ý che mặt Triệu Vy, mà là vì nếu giữ nguyên hình ảnh của cô thì sẽ bị nền tảng cảnh cáo, thậm chí là bị xóa tài khoản. Do đó có thể thấy đây là thái độ ở phía trên đưa xuống nhằm khống chế dư luận không được nhắc tới Triệu Vy, dần dần khiến cô không còn được ai chú ý và biết đến nữa.

Từ tháng 8 năm 2021, tên tuổi của Triệu Vy gần như mất dạng trên khắp các nền tảng, mạng xã hội tại Trung Quốc. Tất cả các tác phẩm trước đó của cô cũng bị gỡ xuống mà không có cảnh báo trước, thậm chí trên mạng còn lan truyền "danh sách đen bị cấm nhắc đến tên" và Triệu Vy “được” đưa lên hạng nhất.

Tên tuổi của Triệu Vy gần như mất dạng trên khắp các nền tảng, mạng xã hội tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Huy hoàng một thời để rồi giờ đây gần như mất hết tất cả, từ con cưng trở thành tội đồ của Cbiz, thật sự mình cảm thấy đau lòng thay cho nữ diễn viên. Giờ đây có tiếc nuối cũng chẳng thể trở về như trước, hy vọng Triệu Vy có thể vui vẻ, hạnh phúc khi trở lại cuộc sống làm người thường.