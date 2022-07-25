Triệu Vy bị 'phong sát' triệt để, cấm được lên hình dưới mọi hình thức

Sau hơn 1 năm bị đóng băng hoạt động, đến thời điểm hiện tại công chúng vẫn chưa hiểu lý do vì sao Triệu Vy cấm sóng trên mọi mặt trận truyền thông.

Thời gian gần đây, cư dân mạng xứ Trung đã vô tình phát hiện được các bài đăng trên các nền tảng lớn tại quốc gia này như Tiểu Hồng Thư, Douyin, Weibo,... có nhắc đến tên Triệu Vy đều gặp vấn đề. cụ thể, tên của nàng "Tiểu Yến Tử" đều không được nhắc đến một cách trực tiếp, hình ảnh thì bị làm mờ hoặc che đi, thậm chí khi gõ tên Triệu Vy trên các công cụ tìm kiếm thì không xuất hiện bất kỳ thông tin nào về cô.

Hình ảnh của Triệu Vy bj làm mờ, các thông tin về cô cũng bị ẩn đi trên Internet - Ảnh: Internet

Lý do đằng sau sự việc này không phải vì netizen chán ghét Triệu Vy mà thật ra là khi sử dụng trực tiếp tên hoặc hình ảnh của minh tinh này thì các người dùng sẽ bị cảnh báo, thậm chí xóa tài khoản. Điều này cho thấy phía cơ quan chức năng đã cấm tiệt sự xuất hiện của Triệu Vy trên mọi phương tiện truyền thông bằng bất kỳ hình thức nào.

Về phần Triệu Vy, cô vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian qua mặc cho những thông tin gây tranh cãi liên tục xuất hiện. Lần gần đây nhất mà nữ diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội là vào ngày 11/6 vừa qua khi bày tỏ sự đau buồn vì cha ruột qua đời.

Việc Triệu Vy có thể quay lại làng giải trí có khả năng gần như bằng không - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, việc Triệu Vy có thể quay lại làng giải trí có khả năng gần như bằng không. Nhiều bộ phim trước đó đã được ấn định trao cho cô vai chính cuối cùng lại được người khác đảm nhận. Hàng loạt nhãn hàng mà nữ minh tinh từ làm gương mặt đại diện cũng đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của cô.

Cho đến nay, việc Triệu Vy bị "phong sát" vẫn khiến công chúng đặt ra nhiều nghi vấn. Dù đã bị "xóa sổ" và cấm sóng diện rộng nhưng cô vẫn chưa nhận được văn bản chính thức liên quan đến lệnh cấm này. Trước sự thắc mắc của khán giả, bản thân Triệu Vy và cả cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ Có một thời gian, các đoàn phim Hoa ngữ cũng rộ lên trào lưu làm phim về hậu cung nhà Thanh. Và dĩ nhiên cũng vì thế mà chẳng thiếu những nàng cách cách xinh đẹp, mỹ miều khiến khán giả phải mê đắm mãi không thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-bi-phong-sat-triet-de-cam-duoc-len-hinh-duoi-moi-hinh-thuc-485868.html