Triệu Vy tái xuất sau 1 năm bị 'cấm sóng', dân tình ngỡ ngàng vì diện mạo hoàn toàn mới

Mới đây, những người hâm mộ của Triệu Vy bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại thần tượng sau thời gian dài.

Thời gian qua, Triệu Vy biến mất hoàn toàn sau những ồn ào liên quan đến việc cô bất ngờ bị gạch tên khỏi các tác phẩm gắn liền tên tuổi, xóa hồ sơ cá nhân trên nền tảng Internet. Nữ nghệ sĩ không có phát ngôn chính thức, không lộ mặt trước công chúng hay hoạt động trên mạng xã hội gần một năm qua.

Mới đây, Triệu Vy tiếp tục xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Cụ thể, nữ diễn viên diện áo thun rộng, quần tây nhưng điều đáng nói, thân hình của cô khá "phát tướng" so với trước. Đặc biệt, nhiều cư dân mạng còn soi ra được đôi mắt Triệu Vy có phần sưng húp trông giống như thiếu ngủ.

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi tên mạng xã hội, những người hâm mộ của Triệu Vy bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại thần tượng sau thời gian dài. Theo giới thạo tin showbiz, nữ minh tinh không còn cơ hội trở lại giới giải trí vì đã bị ngầm cấm sóng. Tuy nhiên, cô vẫn đứng sau đầu tư nhiều dự án điện ảnh.

Triệu Vy là trường hợp bị cấm hoạt động nghệ thuật đặc biệt trong giới giải trí Hoa ngữ. Dấu hiệu cho sự biến mất của cô là bị xóa tên khỏi các giải thưởng và tác phẩm truyền hình, điện ảnh làm nên tên tuổi nữ diễn viên. Song, Triệu Vy không bị công khai lỗi lầm, công chúng không rõ nữ diễn viên đã vi phạm luật lệ nào.

Tài khoản mạng xã hội cá nhân và đại diện phòng làm việc của Triệu Vy cũng không bị xóa, nhưng không có thêm các hoạt động. Lần gần nhất Triệu Vy xuất hiện trên mạng xã hội là ngày 11/6, trong bài đăng hiếm hoi này, nữ minh tinh 46 tuổi chia sẻ về sự ra đi của cha mình.

Dương Mịch là 'nguồn cơn' của mâu thuẫn giữa Triệu Vy và Châu Tấn, suýt mất cả sự nghiệp vì chỉ vì 1 câu nói của đàn chị? Việc Châu Tấn và Triệu Vy bất hòa là thông tin được nhiều người ngầm đồng ý từ lâu dù đôi bên chưa một lần lên tiếng, nguồn cơn của sự việc này được cho là bởi sự ly gián của Dương Mịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-tai-xuat-sau-1-nam-bi-cam-song-dan-tinh-ngo-ngang-vi-dien-mao-hoan-toan-moi-491373.html