Triệu Vy tiếp tục vấp phải ý kiến trái chiều khi xuất hiện trở lại.

Mới đây, Sohu đưa tin, Triệu Vy xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Nữ diễn viên có phong cách trẻ trung, tâm trạng thoải mái. Đây là lần đầu Triệu Vy xuất hiện công khai, sau một năm sự nghiệp sụp đổ. Những người hâm mộ của Triệu Vy bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại thần tượng sau thời gian dài. Theo giới thạo tin showbiz, Triệu Vy không còn cơ hội trở lại giới giải trí vì đã bị ngầm cấm sóng. Tuy nhiên, cô vẫn đứng sau đầu tư nhiều dự án điện ảnh.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Triệu Vy bất ngờ bị xóa tên khỏi các tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà cô từng góp mặt. Nữ diễn viên cũng bị loại khỏi các giải thưởng đã đạt được. Trước đó, Triệu Vy còn là ảnh hậu của giải Kim Tượng, Kim Kê. Các tài khoản mạng xã hội của cô cũng ngừng cập nhật, nhưng không bị xóa hẳn giống những nghệ sĩ vi phạm pháp luật khác như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Đặng Luân. Ngay sau đó, Triệu Vy là trường hợp bị cấm hoạt động nghệ thuật đặc biệt trong giới giải trí Hoa ngữ. Dấu hiệu cho sự biến mất của cô là bị xóa tên khỏi các giải thưởng và tác phẩm truyền hình, điện ảnh làm nên tên tuổi nữ diễn viên. Song, Triệu Vy không bị công khai lỗi lầm, công chúng không rõ ngôi sao Hoàn Châu cách cách đã vi phạm luật lệ nào.

Tài khoản mạng xã hội cá nhân và đại diện phòng làm việc của Triệu Vy cũng không bị xóa, nhưng không có thêm cập nhật. Cơ quan chức năng và nữ diễn viên không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Hiện tại, truyền thông xứ Trung cho biết cô âm thầm điều hành trang trại rượu vang ở Pháp, làm từ thiện. Do không xuất hiện trước truyền thông, vợ chồng nữ diễn viên chuyển cổ phần cho Hoàng Minh Chính - 21 tuổi, được cho là con trai riêng của chồng Triệu Vy - làm đại diện trong hoạt động kinh doanh.

Triệu Vy bị 'phong sát' triệt để, cấm được lên hình dưới mọi hình thức Sau hơn 1 năm bị đóng băng hoạt động, đến thời điểm hiện tại công chúng vẫn chưa hiểu lý do vì sao Triệu Vy cấm sóng trên mọi mặt trận truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-gay-tranh-cai-khi-lan-dau-lo-dien-cong-khai-sau-1-nam-bi-cam-song-488187.html