Triệu Lộ Tư liên tục 'thắng đậm' trong sự nghiệp, chính thức vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Trong năm nay, Triệu Lộ Tư cũng gây dấu ấn với khán giả với hai dự án cổ trang đình đám là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Chính nhờ sự thành công đó mà mới đây, trên danh sách chủ đề của diễn viên nữ và vai diễn cao nhất trên Douyin, Triệu Lộ Tư đã vượt mặt loạt tiểu hoa đình đám của Cbiz như Dương Tử , Địch Lệ Nhiệt Ba , thậm chí là cả Triệu Lệ Dĩnh.

Được mệnh danh là "thánh nữ xuyên không" của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư nằm trong trong số ít những diễn viên thành công nhờ các vai diễn trong phim cổ trang. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, thuần khiết cùng nối diễn xuất đáng yêu, tự nhiên tạo thiện cảm cho khán giả.

Theo bảng xếp hạng này, hai vai diễn lên sóng năm 2022 của Triệu Lộ Tư lần lượt chiếm top 1 và 2. Trong đó, Trình Thiếu Thương của Tinh Hán Xán Lạn đứng vị trí thứ nhất, Bạch Phong Tịch của Thả Thí Thiên Hạ đứng số 2. Hai vai diễn này đã giúp cô nàng thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Màn kết hợp cùng Ngô Lỗi cũng đã giúp cô nàng được công nhận của về diễn xuất lẫn tạo hình xinh đẹp.

Trong khi đó, Dương Tử có hai vai diễn lên sóng năm nay là Lâm Chi Hiệu trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Nhan Đàm ở Trầm Vụn Hương Phai cùng lần lượt xếp hạng 3 và 4. Có hai vai diễn một cổ trang, một hiện đại lên sóng, thế nhưng nàng tiểu hoa 9x vẫn gây nhiều tranh cãi cả về kỹ năng diễn xuất lẫn tạo hình. Đặc biệt, ở Trầm Vụn Hương Phai, nhận về khá nhiều lời phàn nàn khi cho rằng kịch bản phim quá cũ, cả hai diễn viên chính đều thể hiện một màu...

Từ đầu năm đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có một dự án phim lên sóng là Ngự Giao Ký. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba dù có tiến bộ về diễn xuất, tạo hình đẹp nhưng so với mặt bằng chung, cô vẫn chưa phải là ngôi sao thuộc trường phái thực lực (tức nổi nhờ ngoại hình hơn). Ngự Giao Ký vẫn là một tác phẩm được đánh giá an toàn, chưa có nhiều điểm mới mẻ, vẫn chưa thể giúp cô nàng có được dự án phim bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Trong bảng xếp hạng này, nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn xếp sau Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết.

Triệu Lệ Dĩnh với dự án chuyển hình đầu tiên trong sự nghiệp cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 8 sau Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi. Đây là hai dự án phim nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng trong năm nay. Tuy nhiên, có vẻ như hai nàng mỹ nhân lứa 85 lần này lại không đủ sức đọ lại các đàn em lứa 9x.

Nhìn vào danh sách chủ đề của diễn viên nữ và vai diễn cao nhất trên Douyin có thể thấy Triệu Lộ Tư là sao nữ rất được yêu thích năm nay. Mặc dù các bộ phim khi lên sóng vẫn nhận về nhiều lời chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng nhìn chung vẫn đủ sức khiến khán giả quan tâm, chú ý đến.