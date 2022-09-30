Sau 5 năm ra mắt, Triệu Lộ Tư xuất sắc đảm nhận danh xưng top đầu tiểu hoa lứa 95

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là sao nữ sau 95 nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Liên tục có phim mới lên sóng và sử dụng chiến lược quảng bá hiệu quả đã giúp nàng tiểu Hoa ngày càng trở nên nổi tiếng hơn.

Theo đó, Datawin đã chia sự nghiệp diễn xuất 5 năm của Triệu Lộ Tư thành 3 giai đoạn rõ ràng, từ phim chiếu mạng chi phí thấp như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Em thích anh, phim chiếu mạng cấp S+ (những tác phẩm có sự góp mặt của các đạo diễn lớn cũng như sở hữu dàn diễn viên lưu lượng cao) như Tranh Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, đến phim truyền hình chiếu đài như Hồ Đồng vừa lên sóng gần đây.

Mới đây, Datawin đã chứng nhận Triệu Lộ Tư đứng trong top đầu tiểu hoa 95 của Cbiz . Bảng chỉ số truyền thông này đã dành những lời có cánh và đánh giá rất cao sự nỗ lực của Triệu Lộ Tư từ khi ra mắt đến nay. Ngoài Lộ Tư, 3 mỹ nhân khác đứng top đầu có Bạch Lộc, Ngu Thư Hân và Cúc Tịnh Y.

Triệu Lộ Tư trong Hồ Đồng

Triệu Lộ Tư gia nhập Cbiz vào năm 2016. Kể từ đó đến nay, cô đã tham gia 16 bộ phim, trong đó có đến 13 bộ đóng chính. Nữ diễn viên hợp tác với nhiều sao nam đình đám như Dương Dương, Tiêu Chiến, Ngô Lỗi...

Năm 2020, tên tuổi của Triệu Lộ Tư bùng nổ với web drama Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Bộ phim lấy đề tài xuyên không gây sốt màn ảnh nhỏ với hình ảnh đẹp mắt, nội dung hài hước.

Triệu Lộ Tư trong Trần Thiên Thiên trong lời đồn

Mùa hè vừa qua, mỹ nhân họ Triệu trở lại mạnh mẽ trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư dường như đã lấy lại được lòng tin của khán giả sau "bom xịt" Thả Thí Thiên Hạ. Phù hợp với những kiểu vai đáng yêu, tinh nghịch, Triệu Lộ Tư dễ dàng nhận được sự yêu thương của khán giả. Tuy vẫn còn có những hạn chế trong khả năng diễn xuất song cô nàng đã ngày càng thể hiện được những nỗ lực của mình đối với sự nghiệp diễn xuất.

Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn

Bình luận về thành công của Triệu Lộ Tư, nhiều netizen cho rằng cô là một người dũng cảm, dám lựa chọn con đường nổi tiếng bằng scandal để phát triển sự nghiệp. Đứng trước thông tin Triệu Lộ Tư lọt top hoa 95, rất nhiều bình luận chê bai, mỉa mai cô nàng xuất hiện. Kể từ khi debut đến nay, Triệu Lộ Tư nổi tiếng với những màn "cọ nhiệt" hút anti-fan. Nhưng dù sao thì ở thời điểm hiện tại, cô ấy đã đạt được thành công nhất định.