Triệu Lộ Tư - Dương Tử 'sơ hở là trợn mắt', netizen chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: 'trăm vai như một'

Dương Tử và Triệu Lộ Tư liên tục có nét diễn "trợn mắt" được "copy paste" từ phim này sang phim khác khiến người xem không ít lần hốt hoảng và khó chịu..

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lựa chọn ra các diễn viên nữ Hoa ngữ có nét diễn "trợn trừng mắt" qua từng thế hệ diễn viên. Đại diện cho thế hệ diễn viên nữ 90 là Dương Tử và đại diện cho lứa 95 không ai khác chính là Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư và Dương Tử thường xuyên có diễn xuất trợn mắt trên màn ảnh. Dương Tử vốn là nữ diễn viên có diễn xuất được đánh giá ổn áp hơn so với các nghệ sĩ cùng trang lứa. Thế nhưng, sự nghiệp của cô càng ngày càng đi xuống vì liên tiếp nhận các dự án cổ trang có mô-típ nhân vật dễ thương, nhí nhảnh. Ở bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử bị chỉ trích vì chỉ biết trợn mắt, ngơ ngác dù là cảnh vui, buồn hay đau khổ đều được áp dụng.

Dương Tử nhiều lần bị khán giả mỉa mai vì chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác suốt từ phim này sang phim khác khiến người xem mệt mỏi. Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên được biết đến nhờ hàng loạt bộ phim web-drama có đề tài xuyên không, đáng kể đến như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta… Nhờ đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 có cơ hội đóng cặp cùng với nhiều bạn diễn tên tuổi như Dương Dương, Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong các bộ phim như Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn... Thế nhưng, diễn xuất của Triệu Lộ Tư lại không ổn định và khá “một màu”. Nữ diễn viên chỉ có thể diễn được những vai đáng yêu, dễ thương và có phần ngốc nghếch. Cô thường xuyên sử dụng biểu cảm chu môi, trợn mắt, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng cô là nữ diễn viên Hàn Quốc đang đóng phim.

Triệu Lộ Tư cũng nhiều lần bị chụp lại hình ảnh trợn ngược mắt, cố tỏ vẻ ngạc nhiên, đau buồn trong nhiều cảnh quay. Bên cạnh những bình luận mỉa mai, chê bai thì cũng có một số ý kiến bênh vực hai nữ diễn viên. Họ cho rằng nét diễn này có thể chấp nhận được và hầu hết là phù hợp với cảm xúc của nhân vật trong phim nên không thể bị coi là quá lố. - "Ở ngoài đời có khi trợn mắt còn sợ hơn nữa ấy chứ ở đó mà chê diễn viên". - "Nhưng mà ở mấy đoạn diễn khác thì Dương Tử và Triệu Lộ Tư vẫn xem được, cũng không đến nỗi gọi là đơ, chỉ là hơi lố một chút thôi". - "Không bênh nhưng mà xem gif cut tất nhiên là trông sẽ bị kì là đúng rồi. Chủ yếu phải xem cả cảnh phim tình huống như nào mới phán được là diễn sượng hay không chứ". Trước nét diễn trợn mắt "trăm vai như một" của Triệu Lộ Tư và Dương Tử, khán giả mong cả hai sẽ cố gắng trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, sẽ ngày một nỗ lực, trở nên tốt hơn trong tương lai để lấy được cảm tình từ công chúng nhờ khả năng diễn xuất và nhan sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-duong-tu-so-ho-la-tron-mat-netizen-chi-biet-lac-dau-ngan-ngam-tram-vai-nhu-mot-507981.html