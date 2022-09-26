Hồ Đồng: Phim mới của Triệu Lộ Tư đạt thành tích 'đáng gờm' ngay ngày đầu lên sóng

Sao quốc tế 26/09/2022 10:11

Với sự "bắt tay" của hội trai xinh gái đẹp Cbiz, bộ phim Hồ Đồng trong ngày đầu ra mắt đã lập được thành tích đáng nể.

Theo thông tin trước đó, vào ngày 25/9 bộ phim Hồ Đồng đã chính thức ra mắt khán giả. Đáng chú ý, với sự tham gia của hội "trai xinh gái đẹp" Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất, bộ phim đã chạm mốc 1.6 trên Khốc Vân ngay ngày đầu lên sóng.

Hồ Đồng: Phim mới của Triệu Lộ Tư đạt thành tích 'đáng gờm' ngay ngày đầu lên sóng - Ảnh 1
Dàn diễn viên trẻ thực lực của bộ phim Hồ Đồng.

 

Hồ Đồng: Phim mới của Triệu Lộ Tư đạt thành tích 'đáng gờm' ngay ngày đầu lên sóng - Ảnh 2
Bộ phim chạm mốc 1.6 trên Khốc Vân.

Theo nhiều ý kiến của cư dân mạng, đa số đều dành lời khen "có cánh" cho bộ phim cũng như diễn xuất của các diễn viên tham gia: "Cứ cố gắng, nỗ lực ắt có thành quả”. Mong các tập sau duy trì dc kết quả tốt", "Thành tích mở đầu thế là rất tốt đấy",... 

Được biết, bộ phim Hồ Đồng lấy bối cảnh tại một con phố thân thuộc ở Bắc Kinh cùng gia đình 3 thế hệ, kể về quá trình thay đổi của con phố cùng những biến cố theo các cột mốc lịch sử và sự trưởng thành của người dân nơi đây. Bộ phim cũng tập trung tận dụng sức trẻ, năng lượng tươi mới để truyền tải đến khán giả thông điệp mang đậm dấu ấn thời đại.

Nội dung phim sẽ được chia thành 3 thế hệ: Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo vào vai thế hệ thứ nhất (bối cảnh năm 1950); Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan vào vai thế hệ thứ 2 (bối cảnh những năm 1980); Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất vào vai thế hệ thứ 3 (bối cảnh thời hiện đại).

Hồ Đồng: Phim mới của Triệu Lộ Tư đạt thành tích 'đáng gờm' ngay ngày đầu lên sóng - Ảnh 3
Bộ phim Hồ Đồng

Với thành tích tốt ở thời điểm hiện tại, khán giả đang vô cùng với sự diễn xuất bùng nổ của các diễn viên cũng như những tình tiết hấp dẫn hơn trong các phim tiếp theo để Hồ Đồng giữ vững được kết quả tốt ở các tập về sau.

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