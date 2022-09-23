Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung?

Sao quốc tế 23/09/2022 10:35

Dân mạng xứ Trung dậy sóng trước hình ảnh Quan Hiểu Đồng khoe chân dài thẳng tắp trong sự kiện vừa qua.

Quan Hiểu Đồng là một trong Tân tứ tiểu Hoa đán do CCTV bình chọn vào năm 2019. Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, Quan Hiểu Đồng còn sở hữu đôi chân dài miên man cùng chiều cao khủng 1m73. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cũng giúp cho Quan Hiểu Đồng trông cao hơn nhiều.

Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng sở hữu đôi chân dài miên man cùng chiều cao khủng 1m73 - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện Valentino, Quan Hiểu Đồng khiến dân tình dậy sóng với diện mạo của mình. Cụ thể, mỹ nhân xuất hiện với bộ vest hồng khá nổi bật cùng quần ngắn. Điều dân tình mê mẩn và trầm trồ không ngớt chính là đôi chân dài miên man thẳng tắp được mỹ nhân khéo khoe qua cách phối trang phục của mình. Chính vì thể hiện quá nổi bật, từ khóa ‘Chân của Quan Hiểu Đồng thắng rồi’ đã lọt top 3 hotsearch của mạng xã hội xứ Trung.

Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 2
Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 3 
Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 4 
Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 5
Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện bất ngờ lọt top 3 hotsearch xứ Trung? - Ảnh 6

Quan Hiểu Đồng khoe chân dài trong một sự kiện xứ Trung - Ảnh: Internet  

Phần đông dân tình dành nhiều lời khen cho Quan Hiểu Đồng. Một số khác phê phán mỹ mỹ nhân chỉ suốt ngày khoe chân nhưng lại không có sản phẩm nghệ thuật nào nổi bật so với những mỹ nhân cùng lứa.

-“Đồng rất giỏi, có thể hold được trang phục của Valentino, makeup cũng rất đẹp, chỉ là nhà tạo hình, chị Đồng mặt nhỏ đầu nhỏ mà tạo kiểu tóc hơi sai. Chân thật sự rất đẹp, nói trước để người khác khỏi nói”

-“Chân của em gái rất đẹp, tạo hình lần này cũng rất đẹp. 1 năm trước tôi từng thấy qua người thật, đôi chân này kích thích tôi khiến tôi luyện tập cả tháng trời. Trên video không thể so với ngoài đời, mọi người nhìn thấy người thật sẽ rất kinh ngạc cho mà xem”

-“Suốt ngày khen chân, ngoài chân ra thì còn gì có thể xem hả?”

-“Mỗi lần hotsearch đều là chân chân chân, nghe mà phiền, không có tác phẩm khác sao?”

 

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