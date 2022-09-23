Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài?

Hậu trường 23/09/2022 09:25

Trường Giang lần đầu tiên cho nhóc tỳ Destiny tham gia chương trình cùng với anh khiến khán giả không khỏi bất ngờ, còn chiếm hẳn spotlight của ba.

Trường Giang – Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai chào đón con gái đầu lòng Destiny. Đến nay, nhóc tỳ Destiny đã gần 3 tuổi nhưng vợ chồng nam danh hài gần như giữ kín diện mạo con gái.

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Trường Giang lần đầu tiên cho nhóc tỳ Destiny tham gia chương trình cùng với anh. Được biết, ‘Mười Khó’ đang thực hiện chương trình ‘Nhà Trọ Destiny’, được ghi hình tại căn biệt thự sân vườn rộng lớn mà anh dành tặng cho con gái. Dù chỉ mới lên sóng tập đầu tiên nhưng chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 2
Trường Giang lần đầu tiên cho nhóc tỳ Destiny tham gia chương trình cùng với anh - Ảnh: Internet

Trong đoạn giới thiệu, khán giả khá bất ngờ khi con gái Trường Giang cũng xuất hiện trong chương trình. Nhóc tì không chỉ xuất hiện thoáng qua mà còn chiếm hẳn spotlight trong show của ba. 

Có thể thấy trong clip, con gái Trường Giang có vẻ ngoài rất xinh xắn, đáng yêu. Bé Destiny tỏ ra khá dạn dĩ, vui vẻ khi có dịp gặp gỡ các đồng nghiệp của ba. Nhóc tì cũng đã có khoảng thời gian vui chơi nhí nhố cùng dàn cast gồm Liên Bỉnh Phát, Ricky Star, Phương Lan, Lyly,...

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 3
Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 4

Bé Destiny tỏ ra khá dạn dĩ, vui vẻ khi có dịp gặp gỡ các đồng nghiệp của ba - Ảnh: Internet

Đáng nói hơn đó chính là khoảnh khắc Trường Giang và con gái cùng nhau ngồi "nói xấu" Nhã Phương. Cụ thể, nam danh hài hỏi rằng: "Lúc nãy mẹ có gọi cho con không?". Bé Destiny cho biết mẹ Phương không có gọi và đang la vì con gái không nói chuyện với mẹ. Trường Giang liền tranh thủ dạy con gái nói rằng: "Tại mẹ không có cười".

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 5
Trường Giang và con gái cùng nhau ngồi "nói xấu" Nhã Phương - Ảnh: Internet

Dù chỉ mới là đoạn clip ngắn giới thiệu nhưng khán giả đã vô cùng hào hứng khi thấy con gái Trường Giang tham gia chương trình cùng với ba. Tuy chưa khoe cận mặt nhưng nhìn vóc dáng đáng yêu của cô bé cũng đủ "đốn tim" khán giả.

Trước đó, trong một livestream, Nhã Phương vô tình để lộ diện hoàn toàn gương mặt của bé Destiny. Nhìn trong hình ảnh có thể thấy cô con gái cưng của cặp đôi nổi tiếng có vẻ ngoài đáng yêu, đôi môi chúm chím, đôi mắt to tròn long lanh. Đặc biệt, với góc chụp xa có thể thấy nhóc tỳ có dáng người nhỏ nhắn với đôi chân thon dài. Không những thế, bé Destiny còn tỏ ra lanh lợi, nhanh nhẹn trong livestream của mẹ khiến dân tình hết mực khen ngợi.

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 6
Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 7

 Nhã Phương vô tình để lộ diện hoàn toàn gương mặt của bé Destiny. Nhóc tỳ được khen có vẻ ngoài dễ thương -  Ảnh: Internet

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 8
Nhóc tỳ có dáng người nhỏ nhắn với đôi chân thon dài - Ảnh: Internet

Được biết, dù lịch trình bận rộn nhưng Trường Giang vẫn dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc con gái cưng. Nhã Phương hoàn toàn tin tưởng và giao cho ông xã nhiệm vụ nuôi dạy con.

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 9
Dù lịch trình bận rộn nhưng Trường Giang vẫn dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc con gái cưng - Ảnh: Internet

Trường Giang là ông bố "nghiện con". Anh luôn dành cho con gái sự dịu dàng, bày trò chơi con, đưa con đi học. Nam danh hài từng hạnh phúc chia sẻ về việc có con: "Cảm giác có con thật tuyệt vời và rất thú vị. Hôm nay tôi đến họp báo trễ cũng vì con gái không cho đi, buông con bé ra là nó giữ lại ngay".

Trường Giang lần đầu cho con gái 'lộ diện' trên show, nhóc tỳ lanh lợi như bản sao nam danh hài? - Ảnh 10
Anh luôn dành cho con gái sự dịu dàng, bày trò chơi con, đưa con đi học - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trường Giang và Nhã Phương chưa chính thức công bố diện mạo của con gái Destiny. Các khán giả vẫn mong chờ hình ảnh chính thức rõ nét của nhóc tỳ.

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