Tương tác 'quá đỉnh' trong phim, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư 'khổ sở' vì đóng phim với ai cũng dính tin đồn hẹn hò bạn diễn

Hứa Khải và Bạch Lộc là cặp đôi tin đồn của làng giải trí Hoa Ngữ. Cả hai từng đóng cặp trong hai bộ phim Chiêu Diêu và Học viện quân sự liệt hoả. Phản ứng hóa học và hậu trường thân thiết đã làm dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò. Thậm chí, Bạch Lộc còn bị cho là người thứ ba xen vào mối tình của Hứa Khải và bạn gái cũ.

Là người của công chúng thế nên đời tư của Bạch Lộc luôn được công chúng tò mò. Nhìn chung đời tư của nữ diễn viên khá trong sạch. Tuy nhiên, từ khi bước vào nghề đến nay, trong các lần hợp tác, đóng cùng với các sao nam, cô liên tục vướng vào nghi vấn hẹn hò với bạn diễn.

Trong thời gian tham gia bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương, Bạch Lộc lại có tin đồn hẹn hò với nam diễn viên La Vân Hi.

Năm 2018, truyền thông chụp được hình Hứa Khải và Bạch Lộc cùng nhau trở về nhà, qua đêm đến tận sáng mới trở ra. Phía đại diện hai bên từ chối trả lời tin tức này, công ty quản lý của cặp đôi tin đồn cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Chính sự mập mờ này khiến nhiều fan tin tằng couple Bạch Lộc thực sự hẹn hò. Đầu tháng 1/2020, dân mạng phát hiện Bạch Lộc và Hứa Khải hủy follow lẫn nhau trên Weibo, dấy nên nghi ngờ cả hai đã chia tay.

Tuy nhiên nữ diễn viên giữ thái độ im lặng trước tin đồn tình ái với 2 người trên. Cũng như không đưa ra bất kỳ lời xác nhận hẹn hò nào cả. Chỉ có đoàn đội La Vân Hi lên tiếng phủ nhận đây chỉ là tin đồn thất. Cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè, anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Sự tương tác của cặp đôi trong phim làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Khi đóng bộ phim Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân cũng dính phải tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên đấy chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Nam diễn viên Nhậm Gia Luân đã yên bề gia thất, còn Bạch Lộc giữ thái độ kính nghiệp với đàn anh.

Độ đẹp đôi của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân khi hợp tác cùng nhau cũng khiến nữ diễn viên dính tin đồn thất thiệt.

Mới đây, Bạch Lộc tiếp tục dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn khác. Cô nàng bị bắt gặp ra vào phòng khách sạn với Trương Lăng Hách. Cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Ngôi sao Châu Sinh Như Cố còn làm trái tim trước của phòng bạn diễn, chụp ảnh thân mật khiến dân mạng không khỏi nghi ngờ.

Mới đây nhất, tin đồn Bạch Lộc hẹn hò với Trương Lăng Hách đang gây chú ý cộng đồng mạng.

Không chỉ có Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng nhiều lần vướng tin đồn với bạn diễn. Trong khoảng thời gian quay Xuân Hoa Thu Nguyệt vào năm 2019, Triệu Lộ Tư từng bị đồn hẹn hò với bạn diễn Lý Hoành Nghị. Hình ảnh 2 ngôi sao có những hành động thân thiết khi đi ăn cùng nhau đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị có nhiều cử chỉ tình tứ dành cho nhau trong một bữa ăn.

Ở những bức ảnh được phóng viên chụp được, Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị có những cử chỉ gần gũi, thân mật. Được biết cặp đôi cũng từng hợp tác trong bộ phim Thanh Nang Truyện vào năm 2018. Dù vậy cho đến nay, cả hai vẫn im lặng trước tin đồn hẹn hò. Cũng có lời đồn 2 người chia tay sau khi bị chụp lén vài tháng.

Tháng 10/2020, cư dân mạng xứ Trung được phen náo loạn khi một tài khoản được cho là của Triệu Lộ Tư bất ngờ đăng bài thổ lộ tình cảm với Tiêu Chiến. Tài khoản Weibo của "thánh nữ xuyên không" đăng tải dòng trạng thái "Thích anh", sau đó đính kèm tài khoản Weibo của Tiêu Chiến. Chỉ vài giây sau đó, bài đăng này ngay lập tức bị xóa.

Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến từng hợp tác trong webdrama Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Bắc Đường Mặc Nhiễm, người ôm mối tình tương tư với Lạc Phi Phi (do Triệu Lộ Tư thủ vai).

Phòng làm việc của Triệu Lộ Tư sau đó phải vội vã thanh minh, cho biết bức ảnh chụp lại dòng trạng thái của nữ diễn viên là sản phẩm photoshop. Sự việc khiến Triệu Lộ Tư bị chỉ trích suốt một thời gian dài, nhiều người cho rằng cô cố tình chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Khi đóng Thả Thí Thiên Hạ, nữ diễn viên và Dương Dương cũng có nhiều hành động ngọt ngào, thân thiết bên nhau. Nam diễn viên còn trêu chọc, không cho Triệu Lộ Tư thân thiết với người khác.

Trong ngày sinh nhật Dương Dương, Triệu Lộ Tư bất ngờ đăng tải mội chiếc bánh kem lên mạng xã hội cá nhân với dòng chữ “Happy Birthday”. Đáng chú ý trên chiếc bánh còn có hình một con thỏ và một con cừu.

Con thỏ ám chỉ nữ diễn viên, còn con cừu đồng âm với tên của Dương Dương. Từ trước đến nay cừu cũng là con vật tượng trưng của nam tài tử. Ảnh minh họa: Internet

Một vài tin đồn cho biết 2 ngôi sao đã bắt đầu hẹn hò từ tháng 7. Dù chưa rõ thực hư thế nhưng nhờ vào tin đồn hẹn hò mỹ nam hạng A như Dương Dương, Triệu Lộ Tư cũng được chú ý ít nhiều.

Mới đây, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng là cặp đôi được ship rất nhiệt tình vì quá đẹp đôi trong Tinh Hán Xán Lạn. Cặp đôi không chỉ ăn ý về ngoại hình, diễn xuất mà còn có phản ứng hóa học cực kỳ tốt.

Nữ diễn viên còn bị phát hiện "trượt tay" like bài viết của một fan couple Ngô Lộ Khả Đào - tên couple của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn. Chính vì vậy mà nhiều người nghi ngờ mỹ nhân xứ Trung cố tình "đẩy thuyền" với bạn diễn.