Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc?

Sao quốc tế 25/09/2022 18:45

Mới đây, người hâm mộ của Trương Lăng Hách đã có những động thái sau khi rộ tin nam diễn viên hẹn hò với Bạch Lộc.

Mới đây, trang Sina đưa tin, hai diễn viên trẻ Trương Lăng HáchBạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Cụ thể, Bạch Lộc từng nhiều lần tới căn hộ của "đàn em" qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000.

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc? - Ảnh 1

Theo Sina, tin tình ái ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Trương Lăng Hách vì anh chỉ là ngôi sao mới nổi, lượng người theo dõi trên trang cá nhân mới có 5,2 triệu. Thậm chí, có người hâm mộ tức giận đã quay lại tố ngôi sao Thương lan quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn.

Ngoài ra, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc mới cùng tham gia bộ phim Ninh an như mộng. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc.

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc? - Ảnh 2

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cát tinh cao chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đam mỹ.

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Mới đây những hình ảnh hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã bị phát tán trên MXH khiến netizen vô cùng phấn khích. Nguồn tin cho biết cặp đôi nảy sinh tình cảm trên phim trường "Ninh An như mộng".

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