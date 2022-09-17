Sánh đôi với sao nam mới nổi Trương Lăng Hách, Bạch Lộc tiếp tục 'bay màu' trong dự án Ninh An Như Mộng

Sau Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc lại lần nữa tự tay tiễn nhân vật của mình ở Ninh An Như Mộng.

Sau khi đóng máy Trường Nguyệt Tẫn Minh hợp tác cùng La Vân Hi, Bạch Lộc tiếp tục nhận vai nữ chính trong dự án Ninh An Như Mộng đóng cùng Trương Lăng Hách. Ngay từ khi hé lộ những tạo hình đầu tiên, bộ phim này đã được khán giả kỳ vọng rất nhiều. Mới đây, trailer đầu tiên của phim Ninh An Như Mộng được tung ra đã khiến các mọt phim càng hào hứng hơn nữa. Trong đoạn trailer dài chưa đầy 2 phút, nữ chính Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) đã xuất hiện với nhiều tạo hình xinh đẹp. Từ nàng tiểu thư nhẹ nhàng cho đến Khương thái hậu quyền khuynh lộng lẫy và ma mị. Khán giả đã giành vô số lời khen ngợi cho tạo hình cũng như diễn xuất của cô nàng trong trailer đầu của bộ phim này.

Bên cạnh đó, nam chính Trương Lăng Hách vai Tạ Nguy cũng khiến nhiều người phải bất ngờ với khả năng diễn xuất của mình. Tạo hình cổ trang đẹp xuất sắc, ánh mắt sắc lạnh và đặc biệt là những phân cảnh phúc hắc được anh chàng thể hiện cực kỳ tốt. Nhiều người nhận định Ninh An Như Mộng sẽ là bộ phim giúp Trương Lăng Hách nâng cao danh tiếng trong giới giải trí. "Phản ứng hóa học" của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong đoạn trailer này cũng được khen ngợi hết lời.

Tuy nhiên, phân cảnh khiến khán giả ấn tượng nhất là khi Khương thái hậu do Bạch Lộc đóng cầm dao kết liễu mình. Cảnh quay này khiến nhiều người xem không khỏi nổi da gà. Diễn xuất của cả Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được đánh giá rất cao. Vậy là sau Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc lại lần nữa tự tay tiễn nhân vật của mình ra chuồng gà ở Ninh An Như Mộng. Ninh An Như Mộng chủ yếu kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc). Để có thể lên ngôi hoàng hậu, nàng từng bất chấp làm mọi thứ nhưng nhưng đến cuối cùng lại bị ép tự sát vì có hành vi sai trái. Qua đến kiếp sau, Khương Tuyết Ninh quyết tâm tự cho mình một con đường lui, nàng thề với lòng sẽ sửa chữa lỗi lầm xưa kia. Song song cuộc đời của nữ chính, Ninh An Như Mộng còn khắc họa câu chuyện giữa khói lửa hồng trần luyện ngục, giữa tình đời lạnh lẽo tựa băng tuyết, hai kẻ xa lạ nhờ nhân duyên mà gặp được nhau, cũng từ đó mà sưởi ấm cho nhau, dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu? Thông tin về việc hợp tác giữa Vương Hạc Đệ và Dương Tử chưa hạ nhiệt thì mới đây, dân tình lại tiếp tục đồn thổi với nhau rằng Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ hợp tác cùng Bạch Lộc trong bộ phim truyền hình có tên Thác Liêu.

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