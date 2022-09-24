Bạch Lộc lại tiếp tục 'lép vế' trước nữ phụ trong Ninh An Như Mộng

Sao quốc tế 24/09/2022 11:32

Mới đây, hình ảnh nàng công chúa lộng lẫy của Thẩm Chỉ Y (Lưu Tá Ninh) lại tiếp tục gây sốc với nhan sắc tuyệt đẹp trong tạo hình tân nương.

Sắp tới, Bạch Lộc tiếp tục tái ngộ với khán giả trong dự án đình đám Ninh An Như Mộng, hợp tác cùng ba nam thần cổ trang gồm Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ.

Nhân vật Khương Tuyết Ninh của Bạch Lộc có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tài nghệ hơn người nhưng cũng đầy tâm cơ và tham vọng. Bạch Lộc là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật này bởi cô từng thành công thể hiện nhiều vai diễn đa dạng, khi thì là Chiêu Diêu mạnh mẽ, lạnh lùng; khi thì dịu dàng hiền thục như Thôi Thời Nghi. 

Bạch Lộc lại tiếp tục 'lép vế' trước nữ phụ trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 1

Mới đây, hình ảnh nàng công chúa lộng lẫy của Ninh An Như Mộng – Thẩm Chỉ Y (Lưu Tá Ninh) lại tiếp tục gây sốc với nhan sắc tuyệt đẹp trong tạo hình tân nương. Ngay từ trong quá trình quay phim, nhan sắc gây xao xuyến của nữ phụ Lưu Tá Ninh vào vai công chúa Thẩm Chỉ Y đã là chủ đề được bàn tán rất nhiều. Thậm chí có ý kiến cho rằng, nét đẹp thanh thuần nhưng không kém phần sắc sảo của Lưu Tá Ninh còn lấn át cả nữ chính Bạch Lộc.

Có thể thấy, so với Bạch Lộc, Lưu Tá Ninh sở hữu đường nét khuôn mặt mềm mại, nét nào ra nét đó nên nhìn tổng thể nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Lưu Tá Ninh lại khiến khán giả đặt ra nhiều hoài nghi. Có ý kiến cho rằng, Lưu Tá Ninh đá chéo sân sang nghiệp diễn, nhan sắc có thể lấn lướt nhưng diễn xuất thì chắc chắn không thể đem ra so sánh với Bạch Lộc, một nữ diễn viên đã dày dạn kinh nghiệm.

Bạch Lộc lại tiếp tục 'lép vế' trước nữ phụ trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 2

Hiện tại, Ninh An Như Mộng đã đóng máy, bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Bộ phim kể về cuộc đời thăng trầm của thiếu nữ Khương Tuyết Ninh cùng những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình đương thời. Người đầu tiên là Yến Lâm – tiểu hầu gia của Yến phủ. Yến Lâm cùng Tuyết Ninh vốn là bạn thân cùng gắn bó từ thuở nhỏ, đáng tiếc rằng vì dấn thân vào cuộc tranh đấu quyền lực mà nàng đánh mất đi tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm. Người thứ hai đem lòng yêu Tuyết Ninh chính là hoàng đế Tạ Nguy – người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung.

Tuy nhiên, biến cố triều đình bất ngờ xảy ra, Tạ Nguy buộc phải thoái vị và sau đó qua đời, còn bản thân Tuyết Ninh bị ép tự vẫn. Người thứ ba, cũng là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến chính là thanh quan Trương Già. Sau này, vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm. May mắn thay, Tuyết Ninh có cơ hội trọng sinh. Lần này, nàng muốn buông bỏ mọi đấu đá quyền lực đời trước, trả dứt tất cả ân oán, làm lại cuộc đời mới.

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