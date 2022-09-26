Bạch Lộc qua đêm ở nhà đàn em Trương Lăng Hách

Ngày 8/9, sau khi kết thúc quá trình quay phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và trợ lý đã đến nhà riêng của Trương Lăng Hách. Sau đó, chỉ có trợ lý rời đi, còn Bạch Lộc vẫn ở lại qua đêm, đến ngày hôm sau, cô được trợ lý quay lại đón. Ngày Trung thu, Bạch Lộc đến nhà Trương Lăng Hách và tự mở khóa vào nhà.

Ngày 24/9, Sina đưa tin Bạch Lộc bị tung bằng chứng thường xuyên tới nhà nam diễn viên Trương Lăng Hách qua đêm.

Bên cạnh đó, một video hậu trường của đoàn phim Ninh An Như Mộng cho thấy Trương Lăng Hách và Bạch Lộc có nhiều cử chỉ thân mật. Tài tử Thương Lan Quyết còn lau bánh kem trên mặt của đàn chị.

Tin hẹn hò của hai ngôi sao 9X làm bùng nổ mạng xã hội Trung Quốc. Bạch Lộc được đánh giá là tiểu hoa đán 9X nổi bật, sự nghiệp đang lên, có khả năng cạnh tranh với Triệu Lộ Tư, Dương Tử. Trong khi đó, Trương Lăng Hách mới bắt đầu sự nghiệp, được yêu thích sau thành công của phim Thương Lan Quyết, vừa lên sóng hè 2022.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000.

"Người hâm mộ bỏ tiền ủng hộ thần tượng, để họ phát triển sự nghiệp chứ không phải để đi mua đồ hiệu cho bạn gái", "Thất vọng quá, sự nghiệp chưa có gì đã mải mê yêu đương", "Tôi từng đặt kỳ vọng Trương Lăng Hách sẽ sớm bật lên thành sao hot trong tương lai, nhưng những người hẹn hò sớm ít ai có sự nghiệp thành công cả", là bình luận của nhiều khán giả trên Douban, Weibo.

Hiện tại, công ty của hai nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về tin tình ái.

Ngoài đời, cả hai thân thiết. Bạch Lộc được khen ngợi có tính cách vui vẻ, dễ gần

Bạch Lộc sinh năm 1994, là nghệ sĩ được biên kịch Vu Chính hết sức nâng đỡ. Cô được đánh giá diễn xuất tốt, phù hợp khi đảm nhận các nhân vật có tính cách mạnh mẽ. Bạch Lộc có khá nhiều tác phẩm nổi bật như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố. Hiện tại, cô còn hai dự án cổ trang chưa lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh (đóng với La Vân Hi) và Ninh An Như Mộng, đóng cặp Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2019.