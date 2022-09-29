'Soi' mặt mộc của Triệu Lộ Tư khi chụp hình cùng fan, nhan sắc có còn 'đỉnh' như ảnh tự đăng?

Sao quốc tế 29/09/2022 15:52

Nhan sắc Triệu Lộ Tư liệu sẽ khác nhau thế nào giữa ảnh tự đăng và ảnh được người khác đăng?

Nói đến dàn tiểu Hoa đán thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, Triệu Lộ Tư là người đẹp dẫn đầu so với dàn diễn viên cùng lứa. Nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dễ nhận được cảm tình của người hâm mộ, cộng thêm gia tài phim khổng lồ đã giúp cô "một bước lên mây", liên tục được tham gia tại nhiều sự kiện lớn trong nước, cũng như có cơ hội nhận về nhiều dự án phim đầy tiềm năng.

Mới đây, trên một số diễn đàn xứ Trung bất ngờ lan chuyền hình ảnh thu hút sự quan tâm của rất đông người hâm mộ, đó chính là mặt mộc của Triệu Lộ Tư ra sao nếu như chưa trang điểm. Với những hình ảnh chụp cùng người hâm mộ khi không có lớp make up hay filter hỗ trợ, một số người đã không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của Triệu Lộ Tư. 

'Soi' mặt mộc của Triệu Lộ Tư khi chụp hình cùng fan, nhan sắc có còn 'đỉnh' như ảnh tự đăng? - Ảnh 1
Tại bức ảnh đã được chỉnh màu, dễ dàng nhận thấy Triệu Lộ Tư sở hữu làn da căng bóng khỏe mạnh cùng thần thái tươi tắn.

 

'Soi' mặt mộc của Triệu Lộ Tư khi chụp hình cùng fan, nhan sắc có còn 'đỉnh' như ảnh tự đăng? - Ảnh 2
Tuy nhiên khi xem ảnh mặt mộc của nữ diễn viên ở góc chính diện, không ít người đã phải dụi mắt mới có thể nhận ra người đẹp.

Ở một số tấm hình, làn da nhợt nhạt, đôi mắt thiếu sức sống và nụ cười gượng của Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng vô cùng thất vọng. Tuy nhiên vài người hâm mộ cho rằng cô nàng đã bị "chơi xấu" thông qua việc tung ảnh "dìm" nhan sắc thực của người đẹp. 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư xuất hiện với gương mặt chưa trang điểm. Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng là một trong số ít mỹ nhân hiếm khi trang điểm ngoài đời thực. Tự tin với nhan sắc của mình, cô nàng thường xuyên đăng ảnh chẳng cần make up đậm, chỉ thoa chút son môi mà cả gương mặt đã bừng sáng, tràn đầy sức sống. 

'Soi' mặt mộc của Triệu Lộ Tư khi chụp hình cùng fan, nhan sắc có còn 'đỉnh' như ảnh tự đăng? - Ảnh 3
Dù chưa hề trang điểm nhưng nước da của Triệu Lộ Tư vẫn vô cùng mịn màng và trắng hồng. 

Sở hữu gương mặt trong trẻo dễ thương, các đường nét thanh thoát, ưa nhìn, nàng “thánh nữ xuyên không” thường xuyên khoe nhan sắc thật trên mạng xã hội và khiến dân tình trầm trồ thán phục. Từ đó cư dân mạng đã ưu ái đặt cho nữ diễn viên họ Triệu danh xưng "nữ thần mặt mộc".

'Soi' mặt mộc của Triệu Lộ Tư khi chụp hình cùng fan, nhan sắc có còn 'đỉnh' như ảnh tự đăng? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nữ thần mặt mộc thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung. 

Trên mạng xã hội, khi ngắm nhìn những bức ảnh mặt mộc của nữ diễn viên, netizen bình luận: "Da của Tư Tư đẹp thật đấy", "Xin bí kíp", "Chắc chắn là chăm sóc kỹ lắm đây", "Tò mò về liệu trình chăm sóc da ghê", "Tôi nhận ra nét đẹp của Tư Tư khi tẩy trang vẫn vô cùng xuất sắc",...

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại.Nhan sắc của Triệu Lộ Tư đỉnh thế nào mà lấn át luôn cả Địch Lệ Nhiệt Ba? - BlogAnChoi. Trường Ca Hành vừa mới phát sóng đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong bộ phim lầ. Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. https://bloganchoi.com/nhan-sac-cua-trieu-lo-tu-dinh-the-nao-ma-lan-at-luon-ca-dich-le-nhiet-ba/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nhan sắc của Triệu Lộ Tư đỉnh thế nào mà lấn át luôn cả Địch Lệ Nhiệt Ba? - BlogAnChoi. Trường Ca Hành vừa mới phát sóng đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong bộ phim lầ. Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. https://bloganchoi.com/nhan-sac-cua-trieu-lo-tu-dinh-the-nao-ma-lan-at-luon-ca-dich-le-nhiet-ba/

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