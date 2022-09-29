Visual tóc xù mì của Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn nhưng vẫn bị 'soi' ra 1 điểm khiến netizen thất vọng

Sự thay đổi phong cách lần này của Triệu Lệ Dĩnh tuy nhận được rất nhiều lời khen có cánh nhưng cộng đồng mạng cũng phải "gật gù" đồng ý trước sự hạn chế này của nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những mỹ nhân thành công nhất về mặt diễn xuất lẫn thương mại. Những bộ phim nổi bật của cô phải kể đến "Lục Trinh Truyền Kỳ", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện",... những tác phẩm đó đã giúp nàng tiểu Hoa trở thành diễn viên đắt giá bậc nhất hiện nay. Triệu Lệ Dĩnh hiện là gương mặt vàng trên sóng truyền hình, đồng thời là ngôi sao quảng cáo tại Trung Quốc. Thế nhưng, làng giải trí Cbiz ngày càng náo nhiệt với sự xuất hiện của loạt mỹ nhân tài sắc. Cuộc cạnh tranh nhan sắc khốc liệt đòi hỏi các mỹ nhân luôn phải làm mới mình để thu hút sự quan tâm và chú ý của người hâm mộ.

Chụp hình tạp chí vốn dĩ không phải là thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh khi mỗi lần xuất hiện cô nàng đều bị nhận xét là khô cứng hay thậm chí là "làm phèn đồ hiệu". Tuy nhiên, mới đây, có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đã dần khắc phục điểm yếu của mình. Cụ thể, trong bộ ảnh tạp chí mới, Triệu lệ Dĩnh xuất hiện với một tạo hình tóc xoăn "xù mì" đầy mới lạ. Nàng tiểu hoa khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì những khoảnh khắc khoe góc nghiêng cực phẩm và vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 34. Có thể nói, đây là một trong những bộ ảnh tạp chí đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Ở phần bình luận, nhiều lời khen dành cho nữ diễn viên trước lối tạo dáng và biểu cảm hút mắt, tôn lên vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng.

Trước Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư cũng từng thử sức với mái tóc bông xù này. Ngay lập tức cả ba đều bị được đặt lên bàn cân so sánh khi có chung kiểu tạo hình tóc. Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với tạo hình "bất ổn" trên màn ảnh nhỏ. Trong bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, cô nàng trở nên ngố hơn và già dặn hơn rất nhiều. Với tạo hình tóc xoăn, cách ăn mặc quê mùa khiến nhan sắc "mỹ nhân Tân Cương" bị dìm thảm. Ngoài ra, khán giả còn nhắc đến màn “lột xác” của Triệu Lộ Tư với mái tóc xoăn "xù mì" tương tự đàn chị. cách đây không lâu. Theo đó, công chúng nhận thấy chính lớp trang điểm có phần hơi "ô dề" đã khiến cô nàng bại trong tay của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể thấy, khi đặt lên bàn cân so sánh, tạo hình và nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh có phần hút mắt hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cô nàng vẫn chưa thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thay vì phá cách như Triệu Lộ Tư với kiểu trang điểm đậm, hay chịu xấu như Địch Lệ Nhiệt Ba để lên phim, nàng tiểu hoa 85 vẫn ăn mặc nhẹ nhàng với lối makeup quen thuộc. Sự phá cách "nửa vời" của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, có khán giả cho rằng không nên so sánh vì mỗi diễn viên có vẻ đẹp khác nhau. Thay vì tranh cãi xem ai đẹp hơn, hợp với tạo hình mới hơn, công chúng có thể ủng hộ cả hai về mảng phim ảnh lẫn các hoạt động thương mại bên lề.

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