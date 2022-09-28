Giữa tin đồn tái hợp chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp thân mật với người đàn ông lạ mặt

Sao quốc tế 28/09/2022 06:17

Khoảnh khắc vợ cũ của Phùng Thiệu Phong tình tứ cùng người đàn ông lạ mặt đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, trên Weibo xuất hiện tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong chính thức "nối lại tình xưa" sau hơn 1 năm ly hôn. Thông tin trên khiến mạng xã hội bùng nổ và nhanh chóng lọt hot search trên nền tảng này. Giữa lúc tin đồn tái hợp chồng cũ còn chưa hạ nhiệt, thì cộng đồng mạng đã chuyền tay nhau bức ảnh mỹ nhân Sở Kiều Truyện thân mật với một người đàn ông lạ mặt.

Giữa tin đồn tái hợp chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp thân mật với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 1
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh thân mật bên cạnh người đàn ông lạ mặt thu hút sự chú ý. Ảnh: Internet

Trong bức ảnh được lan truyền, Triệu Lệ Dĩnh thu hút với vẻ ngoài cá tính, mái tóc xù được đánh rối cùng lối trang điểm đậm. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, có ngoại bảnh bao không thua bất kỳ nam thần Cbiz nào. 

Bức ảnh sau khi được rò rỉ ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen ngợi vẻ ngoài cuốn hút của người đàn ông này, thậm chí một số ý kiến còn đánh giá rất đẹp đôi với Triệu Lệ Dĩnh. Danh tính người này sau đó cũng được dân mạng lùng sục.

Tuy nhiên, người hâm mộ của mỹ nhân họ Triệu đã nhanh chóng vào thanh minh cho thần tượng rằng đây chỉ là một nhà tạo kiểu tóc cho thương hiệu mà Triệu Lệ Dĩnh đang làm đại diện. 

Giữa tin đồn tái hợp chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp thân mật với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 2
Gần đây, mạng xã hội xứ Trung dấy lên tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong "gương vỡ lại lành". Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017 rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp sao cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan truyện. Tháng 10/2018, họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, bộ đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Sau khi "đường ai nấy đi", cả mỹ nhân phim Hoa Thiên Cốt lẫn chồng cũ đều tất bật với công việc, con trai chung của họ chủ yếu do bà nội chăm sóc. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên 35 tuổi sẽ đến Thượng Hải thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ.

Giữa tin đồn tái hợp chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp thân mật với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 3
Cặp đôi duy trì mối quan hệ thân thiết để chăm sóc con trai chung. Ảnh: Internet

Sina cho biết Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước. Hiện tại, cô đang tham gia ghi hình cho phim Dữ Phượng Hành, "tái hợp" bạn diễn Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ. 

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