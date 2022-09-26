Anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh thua kiện, buộc phải công khai xin lỗi nữ nghệ sĩ

Ba người từng lên tiếng nhục mạ Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã bị tòa án yêu cầu phải công khai xin lỗi nữ diễn viên.

Trang Sohu đưa tin, theo tiết lộ của luật sư đại diện cho Triệu Lệ Dĩnh, từ ngày 8/9 đến 23/9 vừa qua, 3 người từng nhục mạ nữ diễn viên trên mạng xã hội đã đăng thư tạ lỗi trên báo Tòa Án Nhân Dân theo yêu cầu của tòa án. Ngoài ra, những người này còn phải chi trả phí kiện tụng cho phía minh tinh họ Triệu.

3 người từng nhục mạ Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội phải đăng thư tạ lỗi trên báo Tòa Án Nhân Dân theo yêu cầu của tòa án - Ảnh: Internet

Trong 3 bức thư tạ lỗi Triệu Lệ Dĩnh, một người họ Diệp viết rằng: "Tôi từng đăng trên trang cá nhân nhiều bài viết nhục mạ Triệu Lệ Dĩnh, làm tổn hại danh dự của cô ấy. Tôi vô cùng hối hận về hành vi của mình và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Luật sư của Triệu Lệ Dĩnh cho hay, vào năm ngoái, 3 người này đã đăng lên Weibo các bài viết với nội dung sai sự thật về nữ diễn viên như "ngoại tình, nhân cách tồi, dùng nhiều thủ đoạn xấu xa để tiến thân". Phía Triệu Lệ Dĩnh cũng kêu gọi khán giả dừng ngay việc tung tin giả nhằm xây dựng môi trường Internet lành mạnh.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật với việc quay hình cho dự án Dữ Phượng Hành hợp tác với Lâm Canh Tân. Bộ phim được nhiều khán giả mong đợi vì đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm không đóng phim cổ trang.

Đồng thời, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng mà cô tham gia vừa qua cũng đã cập nhật poster chung của 3 nhân vật chính trong phim được thủ vai bởi Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào và Lý Quang Khiết. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại với nội dung kể về cuộc đời của một người phụ nữ tên Hứa Ban Hạ có tính cách mạnh mẽ, thông minh, không ngại chiến đấu trên thương trường.

Triệu Lệ Dĩnh có hành động đẹp sau khi thắng kiện và được bồi thường từ fan của Vương Nhất Bác? Triệu Lệ Dĩnh đã đâm đơn kiện antifan và bắt họ phải công khai bồi thường xin lỗi. Tuy nhiên, điều khiến netizen hết mực khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là vì lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anti-fan-cua-trieu-le-dinh-thua-kien-buoc-phai-cong-khai-xin-loi-nu-nghe-si-507048.html