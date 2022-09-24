Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này

Sao quốc tế 24/09/2022 08:08

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh ở trên phim trường Dã man sinh trưởng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Dự án phim "Dã man sinh trưởng" xác nhận vai nam - nữ chính được giao cho Âu Hào và Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Kha Lam, Nhậm Trọng, Phùng Gia Di, Vương Kính Tùng, Tôn Thiên... Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng rating cho các phim truyền hình. Những tác phẩm mà cô tham gia ít nhiều nhận được sư quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, nhà sản xuất cũng tung ra trailer đầu tiên của bộ phim "Dã man sinh trưởng". So với tạo hình trước đó, gương mặt của nữ diễn viên lộ dấu hiệu tăng cân, bầu bĩnh hơn. Theo nguyên tác, nữ chính của "Dã man sinh trưởng" được ghi chép người hơi đầy đặn. Chính vì thế, không loại trừ khả năng Triệu Lệ Dĩnh cố tình tăng cân để nhập vai.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 1
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 2

Tuy nhiên, không ít khán giả đã tranh cãi về vấn đề này. Nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là một minh tinh hàng đầu Hoa ngữ, tuy nhiên cô không ý thức trong việc giữ dáng. Việc tăng cân khi đóng phim được xem là hành động không tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, số khác nhận định rằng Triệu Lệ Dĩnh dù gương mặt đầy đặn hơn nhưng diễn xuất của cô mới là yếu tố quan trọng giúp tên tuổi người đẹp sống trong lòng khán giả. 

Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phản hồi, cô xác nhận thật sự bản thân cố tình tăng cân để hợp với vai diễn. Không có chuyện, người đẹp 8x không tôn trọng khán giả hay vai diễn mới của mình.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 3
Vai nam và nữ chính được giao cho Âu Hào và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

"Dã man sinh trưởng" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua gian nan để vươn tới thành công.

Đây là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim gây sốt. Triệu Lệ Dĩnh vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, trong khi đó Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất tốt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khá tương đồng về ngoại hình với Triệu Lệ Dĩnh.

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