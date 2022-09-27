Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang danh tiếng L'Officiel Trung Quốc thông qua số ngân thập tháng 10/2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà nữ diễn viên xuất hiện trên thương hiệu tạp chí danh tiếng này.

Với số báo lần này Triệu Lệ Dĩnh mang tới vẻ đẹp khác lạ với kiểu tóc xù nhưng vẫn không kém phần dịu dàng ấm áp ngập tràn hương vị ngày thu. Nữ diễn viên còn mang hình ảnh cô gái một mình tiến vào con đường thời trang, tạo nên sự đột phá, cô mang nét dũng cảm, tự tin mà vẫn trầm ổn tao nhã; vừa hiện đại mà vẫn có nét cổ điển, linh khí. Lối tạo dáng và biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh cũng có thay đổi linh hoạt, hút mắt.