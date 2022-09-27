Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu

Sao quốc tế 27/09/2022 20:20

Triệu Lệ Dĩnh là gương mặt trang bìa tạp chí L'Officiel China số ngân thập tháng 10/2022

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang danh tiếng L'Officiel Trung Quốc thông qua số ngân thập tháng 10/2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà nữ diễn viên xuất hiện trên thương hiệu tạp chí danh tiếng này.

Với số báo lần này Triệu Lệ Dĩnh mang tới vẻ đẹp khác lạ với kiểu tóc xù nhưng vẫn không kém phần dịu dàng ấm áp ngập tràn hương vị ngày thu. Nữ diễn viên còn mang hình ảnh cô gái một mình tiến vào con đường thời trang, tạo nên sự đột phá, cô mang nét dũng cảm, tự tin mà vẫn trầm ổn tao nhã; vừa hiện đại mà vẫn có nét cổ điển, linh khí. Lối tạo dáng và biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh cũng có thay đổi linh hoạt, hút mắt.

Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 1

 

Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 4

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh thường bị nhiều người chê bai thiếu khí chất thời trang, diện hàng hiệu mà như "đồ chợ", chụp ảnh tạp chí thời trang nhưng lại không toát lên thần thái sang chảnh cần có. Tuy nhiên, trở lại sau quãng thời gian sinh nở, mỹ nhân họ Triệu đã có sự thay đổi ngoạn mục. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả và đặc biệt là thần thái được đánh giá có nhiều tiến bộ.

Không còn bị chê thiếu khí chất, lần này cô lại nhận được nhiều khen ngợi vì nhan sắc, phong cách và thần thái quyến rũ, hút mắt.

Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh 'lạ hoắc' với mái tóc xù ngập tràn hơi thở ngày thu - Ảnh 8

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia dự án phim Dữ Phượng Hành và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Dữ Phượng Hành là dự án phim chuyển thể từ nguyên tác Bổn Vương Đây Rồi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Sau khi xác nhận cặp đôi diễn viên chính, từ khóa Dữ Phượng Hành và sự tái hợp của Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh lần lượt thi nhau xuất hiện trong bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dã man sinh trưởng' gây tranh cãi vì lý do này

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh ở trên phim trường Dã man sinh trưởng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

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