Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ bằng chứng yêu đương 'nam thần thị phi' Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 28/09/2022 08:08

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cùng nhau đi ăn tối muộn tại một nhà hàng.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân cùng nhau đi ăn tối muộn tại một nhà hàng. Ngay lập tức, thông tin trên đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Việc cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi ăn cùng nhau khiến nhiều khán giả đồn đoán rằng cặp đôi đang lén lút hẹn hò. Thế nhưng, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết, đang làm việc chung với nhau nên việc tụ tập ăn uống là chuyện bình thường. Không những vậy, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn tỏ thái độ phản đối, từ chối "đẩy thuyền" vì đàng trai vốn nổi tiếng là người đào hoa, từng hẹn hò nhiều cô gái khác.

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ bằng chứng yêu đương 'nam thần thị phi' Lâm Canh Tân - Ảnh 1

 

Trước đó, vào tháng 8, thợ săn ảnh cũng bắt gặp hai sao lớn đi ăn tại một nhà hàng. Để tránh sự chú ý của dân tình, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không đến cùng một thời điểm. Cả hai đều mặc trang phục thoải mái, năng động khi đi dùng tối cùng với nhau.

Ngoài ra, vào tháng 6 vừa qua, truyền thông cũng đã ghi lại được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện ở một khách sạn sau khi cả hai ăn tối tại một nhà hàng ở Hoành Điếm.

 

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ bằng chứng yêu đương 'nam thần thị phi' Lâm Canh Tân - Ảnh 2

Hiện Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đang trong quá trình quay dự án "Dữ Phượng Hành". Sự kết hợp của cả hai cũng khiến một bộ phận không nhỏ khán giả mong chờ. Năm 2017, Sở Kiều truyện từng gây sốt với hơn 50 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, kết thúc của phim dang dở khi cả nam nữ chính đều rơi xuống hồ băng. Nhiều khán giả mong chờ hai diễn viên viết tiếp câu chuyện xưa.

Trong Dữ phượng hành (nguyên tác Bổn vương ở đây), Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm.

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'?

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'?

Một blogger tiết lộ nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong vừa dẫn con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi giờ đây đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao hoa ngữ sao châu á Dữ Phượng Hành

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