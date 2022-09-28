Lâm Canh Tân gây chú ý khi khó chịu 'ra mặt' với Triệu Lệ Dĩnh trong ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành

Trạng thái của cặp đôi chính Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân trên phim trường hiện đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.

Sau 5 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã lần nữa nên duyên trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành. Bởi thế, khi dự án Dữ Phượng Hành được xác nhận đã thu hút lớn sự quan tâm của khán giả, giúp bộ phim "nóng lên" ngay từ những ngày làm việc đầu tiên. Mới đây, phía đoàn làm phim lại tiếp tục tung ra một số hình ảnh của Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) gây nhiều tranh cãi. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành Theo hình ảnh mới được hé lộ, netizen đặc biệt chú ý đến sắc mặt u ám, lạnh nhạt của Lâm Canh Tân đối với bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí anh chàng còn tỏ ra khó chịu khi được nàng tiểu hoa đưa đồ cho. Ngay lập tức nhiều dân mạng đã tỏ ra hoang mang bởi trước đó cả hai từng hợp tác ăn ý trong Sở Kiều Truyện, đến nay tại sao mối quan hệ của cả 2 lại rạn nứt như vậy.

Gương mặt có chút khó chịu của Lâm Canh Tân khi đứng trước "người tình màn ảnh" Triệu Lệ Dĩnh. Thế nhưng, thực chất mọi chuyện không hề nghiêm trọng, đây chỉ là một cảnh quay trong Dữ Phượng Hành mà thôi. Nhiều fan nguyên tác cho rằng, đây chính là phân đoạn khi Thẩm Ly đưa thư tố cáo Phất Dung Quân cho Hành Chỉ Thần Quân. Vì lúc này thân phận của Hành Chỉ cao hơn Thẩm Ly, nên có chút “lên mặt” cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.

Bên cạnh đó, phần tạo hình của cặp đôi cũng khiến nhiều người xem chú ý. Trái với vẻ xinh đẹp, tươi tắn của Triệu Lệ Dĩnh, tạo hình chính thức của Lâm Canh Tân đã khiến nhiều người phải “quay xe” gấp. Gương mặt mệt mỏi, kém sắc cùng tạo hình không có điểm nhấn càng khiến nam diễn viên 8x này phải nhận nhiều “gạch đá”. Thậm chí, "người tình màn ảnh" của Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê vì vẫn chưa lấy lại được vóc dáng như thời đóng Sở Kiều Truyện. Từ gương mặt đến dáng người của nam diễn viên đều bị nhận xét là không được thon gọn. - Cảm giác đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh sẽ không còn hợp như thời đóng Sở Kiều Truyện nữa. - Tạo hình Lâm Canh Tân nhìn chán quá, cả kiểu tóc lẫn trang phục đều đơn giản quá mức không tạo cảm giác tiên khí. - Triệu Lệ Dĩnh trẻ lâu thật đó, còn Lâm Canh Tân có vẻ không ổn xíu nào cả. Ngoài việc có nguyên tác hay, bộ phim còn có sự đầu tư lớn và dàn diễn viên chất lượng. Ở thời điểm hiện tại, Dữ Phượng Hành vẫn còn đang trong quá trình quay, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau.

Dữ Phượng Hành: Hé lộ khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lén Lâm Canh Tân gian díu với nữ nhân khiến netizen một phen cười xỉu Một nữ diễn viên của bộ phim Dữ Phượng Hành chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-canh-tan-gay-chu-y-khi-kho-chiu-ra-mat-voi-trieu-le-dinh-trong-anh-hau-truong-du-phuong-hanh-507857.html