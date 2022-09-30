Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người

Sao quốc tế 30/09/2022 09:35

Hiện trên các trang mạng xã hội, chủ đề này đang được bàn tán rôm rả. Ba cái tên ở vị trí top đầu là cái tên không khiến nhiều người bất ngờ.

Dù cùng thuộc thế hệ 9x nhưng các nữ diễn viên Hoa Ngữ có sự nghiệp và địa vị trong giới vô cùng khác biệt. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc mở cuộc bình chọn về địa vị của những tiểu hoa 9x. Bảng xếp hạng gây tranh cãi bởi những cái tên đáng lẽ có vị trí cao hơn lại ngậm ngùi nhường ngôi cho những người khác và ngược lại.

Bảng xếp hạng này được chia với cái vị trí Tuyến 1, Tuyến 1,5, Tuyến 2 và Tuyến 2,5 với những cái tên hàng đầu Cbiz như Châu Đông VũDương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận… Tuy nhiên có những hạng mục lại gây tranh cãi lớn vì các tên tuổi bị coi là chưa xứng đáng.

Dẫn đầu ở tuyến 1 là ba cái tên: Châu Đông Vũ, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo đó, Châu Đông Vũ được xem là người dẫn đầu. Nữ diễn viên có thành tích tính tới thời điểm hiện tại là Tam Kim Ảnh Hậu trẻ nhất trong lịch sử showbiz Hoa ngữ, diễn xuất xuất sắc được giới chuyên môn đánh giá cao, lại nắm trong tay nhiều đại ngôn thương hiệu nổi tiếng, kèm theo đó là những lần xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng, Châu Đông Vũ xứng đáng dẫn đầu trong lứa hoa 90.

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 1

Việc nữ chính Chuyện Tình Cây Táo Gai được gọi tên không làm khán giả bất ngờ. Bởi so với các diễn viên cùng thời ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, Châu Đông Vũ có sự nghiệp rực rỡ nhất dù đôi lúc vướng phải lùm xùm không đáng có. 

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 2

Ở vị trí thứ 2 là các tiểu hoa lưu lượng quốc dân - Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Địch Lệ Nhiệt Ba giành được vị trí tuyến 1 bởi cô nàng đã góp mặt trong nhiều dự án hot như Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Trường Ca Hành… Trong khi đó, Dương Tử là cái tên quen thuộc trên màn ảnh với nhiều tựa phim ăn khách, nổi danh khắp châu Á như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương,...

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 3

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 4

Người hâm mộ của 2 ngôi sao này cũng thường xuyên tranh cãi, chỉ trích nhau trên mạng xã hội để so sánh ai là người thành công hơn. 

Đứng vị trí tuyến 1.5 là mỹ nhân có thành tích phim đạt rating cao, phổ biến ở cả trong nước lẫn châu Á là Đàm Tùng Vận. Việc cô nàng xuất hiện trong tứ tiểu hoa đán 90 đã gây nhiều tranh cãi, bởi so với độ nổi tiếng và thành tích của 3 người kể trên, Đàm Tùng Vận không bằng. 

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 5

Tuy nhiên, với việc hàng năm vẫn có phim gây bão, diễn xuất ổn làm người xem hài lòng thì Đàm Tùng Vận vẫn xứng đáng được góp mặt trong dàn tứ tiểu hoa 90. Tất nhiên, nếu cố gắng hơn và giành được vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay thì tương lai của Đàm Tùng Vận sẽ hot hơn rất nhiều.

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 6

Những ngôi sao được xếp ở tuyến 2 gồm: Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y, Na Trát, Lý Nhất Đồng, Lý Thấm, Kim Thần, Tôn Di. Đây là các diễn viên được đánh giá ổn định về độ nhận diện và lưu lượng, chỉ đảm nhận vai nữ chính trong loạt phim nhưng diễn xuất lại lên xuống thất thường, chưa thực sự "bùng nổ".

Trong đó, "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y và Cổ Lực Na Trát nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi vẫn chưa có tác phẩm phim tiêu biểu trong mảng truyền hình. Ngoài ra, những cái tên này đều nhận không ít "gạch đá" vì kỹ năng diễn xuất hạn chế, biểu cảm lố đến mức làm nổ ra tranh cãi nhiều lần trên mạng xã hội.

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 7

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 8

Bạch Lộc được dự đoán là ngôi sao tiềm năng hơn vì có 2 tác phẩm khá thành công như Châu Sinh Như Cố, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương... Sắp tới, nữ diễn viên liên tục có phim hot đang quay, hợp tác với La Vân Hi, Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ...

Bảng xếp hạng mỹ nhân hot nhất lứa 90, hot như Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn phải 'nhường sân' cho một người - Ảnh 9

Lý Nhất Đồng, Lý Thấm, Kim Thần, Tôn Di chăm chỉ đóng phim, đều là nữ chính nhưng phim không hot, rating ảm đạm nên phim chiếu xong cũng nhanh chóng bị quên lãng.

Tuyến 2.5 gồm những cái tên như Trần Ngọc Kỳ, Trần Dao, Chúc Tự Đan.

Dù phát triển khá tốt trong mảng truyền hình nhưng những sao nữ này vẫn thiếu những giải thưởng danh giá để khẳng định bản thân. Trong đó, Trần Ngọc Kỳ và Chúc Tự Đan từng được kỳ vọng cao vì là "gà cưng" của Đường Yên và Dương Mịch. Tuy nhiên, nhan sắc nhạt nhòa, diễn xuất đơ cúng khiến họ không tạo được thành tích đáng kể nào trong sự nghiệp. Hiện những diễn viên này đảm nhận vai phụ trong các dự án lớn hoặc phim có kinh phí đầu tư bình thường.

Dù bảng xếp hạng trên còn có nhiều ý kiến trái chiều nhưng với một số khán giả, đây cũng phản ánh được sự phân hóa về địa vị cũng như diễn xuất của lứa tiểu hoa sau 90 trong nền điện ảnh Trung Quốc. Khán giả rất mong nhìn thấy sự lột xác của các mỹ nhân trong những tác phẩm sắp tới.

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Từ khóa:   tiểu hoa 90 Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Châu Đông Vũ Đàm Tùng Vận Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ

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