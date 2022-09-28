Trường Tương Tư: 'số sướng' như Dương Tử có dàn người tình toàn mỹ nam, visual cực chất lượng

Sao quốc tế 28/09/2022 22:28

Dự án phim cổ trang Trường Tương Tư sẽ xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và ba người đàn ông tài hoa.

Dương Tử thuộc top những "tiểu hoa 90" đình đám nhất Cbiz. Cô tham gia hoạt động diễn xuất từ khi còn nhỏ. Nữ diễn vai góp mặt trong nhiều bộ phim thành công như Không Phải Hoa, Không Phải Sương, Hoan Lạc Tụng, Cá Mực Hầm Mật,...

Trong dự án phim cổ trang "Trường Tương Tư", Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu. Tiểu Yêu mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

Trường Tương Tư: 'số sướng' như Dương Tử có dàn người tình toàn mỹ nam, visual cực chất lượng - Ảnh 1
Dương Tử trong tạo hình cổ trang nền nã, thanh thoát.

Bên cạnh nữ chính là Dương Tử còn có Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi là ba nam diễn viên sẽ đóng cặp với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Trương Vãn Ý vào vai Chuyên Húc, thanh mai trúc mã của Tiểu Yêu. Chuyên Húc thầm yêu Tiểu Yêu nhưng không thể nói ra. Để thống nhất đất nước, Chuyên Húc chấp nhận hôn nhân chính trị và từ bỏ hạnh phúc cá nhân.

Trường Tương Tư: 'số sướng' như Dương Tử có dàn người tình toàn mỹ nam, visual cực chất lượng - Ảnh 2
Trương Vãn Ý nổi tiếng trong năm 2021 với vai diễn trong phim Con Cái Nhà Họ Kiều. Nhiều người đánh giá anh có vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi khác với phong cách thư sinh của nhiều đồng nghiệp cùng lứa.

Đàn Kiện Thứ vào vai yêu quái Tương Liễu - tên yêu quái chín đầu lạnh lùng, vô tình, sẵn sàng hi sinh vì Tiểu Yêu. Mỗi lần gặp Tương Liễu, Tiểu Yêu càng nhận ra kẻ kiêu ngạo này có rất nhiều tâm sự.

Trường Tương Tư: 'số sướng' như Dương Tử có dàn người tình toàn mỹ nam, visual cực chất lượng - Ảnh 3
Tạo hình trong Trường Tương Tư của Đàn Kiện Thứ được ca ngợi bởi vẻ đẹp sang trọng, thoát tục. 

Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh, là người thừa kế tương lai của dòng họ kinh doanh giàu mạnh bậc nhất và cũng người Tiểu Yêu đem lòng cảm mến. Trong những tháng năm sống tại nhân gian, bằng chút kiến thức y học, Tiểu Yêu vô tình cứu mạng Đồ Sơn Cảnh.

Trường Tương Tư: 'số sướng' như Dương Tử có dàn người tình toàn mỹ nam, visual cực chất lượng - Ảnh 4
Đặng Vi gây chú ý với vai diễn Tuyết Thiên Tầm trong phim Ngộ Long và được đánh giá là nam thần cổ trang mới nổi của màn ảnh Hoa ngữ.

Trường tương tư là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng thề ướcTừng thề ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng cổ tình ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Victoria Tống Thiến đóng chính. 

Được biết, để chuẩn bị cho Trường tương tư, Dương Tử ép cân nhanh, hoãn lại nhiều công việc, chỉ tập trung đóng phim. Nữ diễn viên là người có nhiều phân cảnh diễn xuất nhất và cô phải mất 6 tháng mới hoàn thành dự án. Trong loạt ảnh mới công bố, Dương Tử được nhận xét hợp với tạo hình cổ trang nhờ nét dịu dàng, nền nã và đôi mắt có chiều sâu.

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