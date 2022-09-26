Paparazzi tung ảnh hẹn hò 'rõ rành rành' của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên

Sao quốc tế 26/09/2022 09:24

Trên mạng xã hội, các fan rôm rả bàn tán về chuyện hẹn hò của 2 ngôi sao hot hit.

Ngày 25/9, Sina đưa tin Châu Đông VũLưu Hạo Nhiên phát triển mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Lửa trên bình nguyên.

Theo đó, truyền thông chụp hình ảnh Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ cùng đi chơi tennis với nhau. Sau khi chơi xong, hai người cùng di chuyển về nhà của Lưu Hạo Nhiên. 

Paparazzi tung ảnh hẹn hò 'rõ rành rành' của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên - Ảnh 1
Ảnh hẹn hò đánh tennis rồi về nhà Lưu Hạo Nhiên của Châu Đông Vũ được tung ra.

Trước đó, truyền thông từng úp mở thông tin về một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz hẹn hò với nhau. Dựa theo các thông tin hình ảnh bóng mờ được tung ra, nhiều người đã nhận ra đó là ảnh của Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi bị tung tin đồn hẹn hò. Trước đó, cư dân mạng cũng soi ra được những bức ảnh phong cảnh giống nhau trên Weibo của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên, đoán rằng 2 người họ có thể đã đi du lịch cùng nhau và có quan hệ tình cảm. 

 

Paparazzi tung ảnh hẹn hò 'rõ rành rành' của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên - Ảnh 2
Cư dân mạng soi ra Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đăng ảnh cùng địa điểm. Ảnh minh họa: Internet

Tam kim ảnh hậu Châu Đông Vũ đã từng đóng chung với Lưu Hạo Nhiên trong phim "Lửa trên bình nguyên". Với những tương tác hậu trường phim, nhiều netizen cảm thấy Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên rất có cảm giác hòa hợp, càng tin rằng cả hai có thể có tình cảm và đang hẹn hò bí mật với nhau.

Hiện tại, công ty quản lý của Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này. Theo Sina, trước thông tin hẹn hò của hai ngôi sao đình đám này, hiện tại người hâm mộ hai diễn viên ít có phản ứng gay gắt hay chỉ trích như các diễn viên khác mà khá tích cực, ôn hòa.

Bởi Lưu Hạo Nhiên tuy là diễn viên trẻ sinh năm 1997 nhưng anh được đánh giá là một diễn viên thực lực, đã có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, sự nghiệp thành công cũng như chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Do đó, dù nam diễn viên vướng tin hẹn hò cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Paparazzi tung ảnh hẹn hò 'rõ rành rành' của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên - Ảnh 3
Lưu Hạo Nhiên được khán giả yêu mến gọi là "bạn trai quốc dân" nhờ hình ảnh sạch sẽ, ngoại hình điển trai, tài năng, học giỏi. 

Trong khi đó Châu Đông Vũ  thường xuyên hợp tác với các ngôi sao, lưu lượng trẻ nên việc bị đồn hẹn hò là chuyện không hiếm. Cô từng hẹn hò với bạn đại học, nam diễn viên Đường Bồi Ngạn và một thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, đời tư phức tạp không ảnh hưởng tới tài năng và danh tiếng của Châu Đông Vũ.

Paparazzi tung ảnh hẹn hò 'rõ rành rành' của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên - Ảnh 4
Hiện tại, Châu Đông Vũ được nhận xét là diễn viên dày dặn kinh nghiệm.
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