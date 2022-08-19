Châu Đông Vũ bất ngờ xuất hiện với tạo hình bỏng mắt trên một tạp chí nổi tiếng khiến netizen 'tròn mắt dẹt'

Một tạp chí nổi tiếng bất ngờ đăng tải gương mặt đại diện của tháng 9/2022 không ai khác chính là Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đẹp sinh năm 1992 này không lộ diện trong outfit “cực cháy”.

Mới đây, một tạp chí nổi tiếng bất ngờ đăng tải gương mặt đại diện của tháng 9/2022 không ai khác chính là Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đẹp sinh năm 1992 này không lộ diện trong outfit “cực cháy”. Xuất hiện trong trang bìa một tạp chí đình đám của showbiz Hoa Ngữ, Châu Đông Vũ gây ấn tượng mạnh mẽ với những người yêu cái đẹp qua tạo hình của cô nàng cá tính, “chất chơi”. Nữ diễn viên không ngần ngại khoác lên mình những bộ cánh hở bạo. Hình ảnh người đẹp để lộ lưng trần, không mặc áo bất ngờ được đăng tải trên trang cá nhân của tạp chí làm các khán giả vô cùng ngỡ ngàng vì không ngờ Châu Đông Vũ cũng có lúc “chịu” diện trang phục này.

hâu Đông Vũ gây ấn tượng mạnh mẽ với những người yêu cái đẹp qua tạo hình của cô nàng cá tính, “chất chơi” trong tạp chí nổi tiếng - Ảnh: Internet Không chỉ mỗi việc không mặc áo để chụp ảnh, Châu Đông Vũ còn liên tục thay đổi tạo hình của mình qua các trang phục khác nhau. Từ việc xẻ táo bạo ở ngực đến những bộ cánh được phủ kín từ trên xuống dưới, thần thái của nữ diễn viên Em Của Thời Niên Thiếu quả thật “không phải dạng vừa đâu”.

Châu Đông Vũ còn liên tục thay đổi tạo hình của mình qua các trang phục khác nhau - Ảnh: Internet Ánh mắt sắc lạnh và đôi môi quyến rũ, Châu Đông Vũ dễ dàng thể hiện trọn vẹn hình ảnh của một cô nàng tự do, phóng khoáng và đầy cá tính. Thậm chí, kiểu tóc của người đẹp cũng bất ngờ trở thành đề tài bàn tán của dư luận khi cô tự tin diện hẳn mái tóc bob. Bởi đây được xem là mái tóc kén gương mặt nhất, nhưng với Châu Đông Vũ thì vẫn không thể dìm được. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm của Châu Đông Vũ trong concept lần này cũng được nhiều người hâm mộ đánh giá cao. Người đẹp 9x được make up theo tông tự nhiên, chỉ nhấn nhá ở phần mắt bởi những hạt kim tuyến lấp lánh màu xanh. Thêm vào đó, đôi môi căng mọng của nữ diễn viên Thất Nguyệt Và An Sinh cũng được một số khán giả dành nhiều lời khen vì quá đỗi quyến rũ. phong cách trang điểm của Châu Đông Vũ trong concept lần này cũng được nhiều người hâm mộ đánh giá cao - Ảnh: Internet Nhiều khán giả bày tỏ sự sự yêu thích trong tạo hình nóng bỏng nhưng không kém phần kín đáo của thần tượng. Thậm chí, một số cô gái còn liên tục thắc mắc về cách trang điểm theo phong cách mới lạ này của Châu Đông Vũ.

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